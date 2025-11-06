Microsoft n’a fourni aucun détail supplémentaire concernant cette drôle d’update, et aucun billet de blog ne l’accompagne. Cette mise à jour ultra-légère, uniquement destinée à éprouver la chaîne de distribution interne, coïncide toutefois avec un moment charnière du programme Insider. Car ce type d’ajustement, qui signifie généralement que Microsoft vérifie sa plomberie en interne, constitue une étape courante à l’approche d’un changement de branche pour assurer une transition plus fluide.

Or, il se trouve que des traces explicites de Windows 11 26H1 ont récemment été repérées dans la configuration d’un correctif Windows 10, sous la forme d’un identifiant interne lié à un Known Issue Rollback. Rien d’officiel, bien sûr, mais cet artefact, suffisamment précis pour être présent dans l’infrastructure de maintenance, confirme que 26H1 est bien dans les tuyaux et laisse penser que les premières versions de test pourraient arriver bientôt.

Dès lors, l’alignement actuel de Dev et Beta prend tout son sens. Il offre à celles et ceux qui le souhaitent la possibilité de se rabattre vers un canal Beta plus sage avant que Dev n’inaugure officiellement la foire aux bugs et aux expérimentations un peu hasardeuses.

Pour rappel, les premières hypothèses évoquent un déploiement initial sur les futurs PC ARM Snapdragon X2 Elite, suivi d’un élargissement au reste du parc avec une édition 26H2 au second semestre 2026. De quoi laisser entrevoir le retour à un cycle de mises à jour majeures semestriel, abandonné avec l’arrivée de Windows 11 en 2021 au profit d’une cadence annuelle.