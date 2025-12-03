L'entreprise américaine reconnaît elle-même le dysfonctionnement dans la section consacrée aux problèmes connus de sa mise à jour. Microsoft indique que « après l'installation de KB5070311, vous pourriez rencontrer des problèmes lors de l'ouverture de l'Explorateur de fichiers en mode sombre. La fenêtre peut brièvement afficher un écran blanc vide avant de charger les fichiers et dossiers ».

Concrètement, chaque lancement de l'application déclenche une brève explosion de lumière blanche sur l'écran. Pour quiconque utilise son ordinateur dans une pièce peu éclairée, l'agression visuelle est totale. L'éditeur avait initialement indiqué qu'une solution était en préparation avant de supprimer toute mention liée à un éventuel correctif.