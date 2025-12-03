Microsoft vient de déployer une mise à jour de Windows 11 censée améliorer le mode sombre. Mais n'en attendez pas trop, car celle-ci provoque un flash blanc aveuglant à chaque ouverture de l'Explorateur de fichiers.
La dernière mise à jour de Windows 11, identifiée sous la référence KB5070311, promettait d'harmoniser enfin l'expérience du mode sombre sur le système d'exploitation de Microsoft. Les boîtes de dialogue de l'Explorateur de fichiers, utilisées pour copier, déplacer ou supprimer des éléments, bénéficient désormais de cette fonctionnalité. Pourtant, quelques heures après la publication de la mise à jour, Microsoft se retrouve confrontée à un problème aussi gênant qu'inattendu : un écran blanc qui surgit brutalement avant l'affichage du contenu.
Mise à jour KB5070311 : quand le remède est pire que le mal…
L'entreprise américaine reconnaît elle-même le dysfonctionnement dans la section consacrée aux problèmes connus de sa mise à jour. Microsoft indique que « après l'installation de KB5070311, vous pourriez rencontrer des problèmes lors de l'ouverture de l'Explorateur de fichiers en mode sombre. La fenêtre peut brièvement afficher un écran blanc vide avant de charger les fichiers et dossiers ».
Concrètement, chaque lancement de l'application déclenche une brève explosion de lumière blanche sur l'écran. Pour quiconque utilise son ordinateur dans une pièce peu éclairée, l'agression visuelle est totale. L'éditeur avait initialement indiqué qu'une solution était en préparation avant de supprimer toute mention liée à un éventuel correctif.
Un bug visible, sans correctif annoncé pour l’instant
Ce raté interpelle d'autant plus que le problème saute aux yeux dès la première utilisation. Comment un tel dysfonctionnement a-t-il pu échapper aux vérifications internes ? La question se pose avec d'autant plus d'acuité que Microsoft a officiellement affiché son intention de généraliser « une expérience de mode sombre plus cohérente » dans Windows 11.
D'autres éléments de l'interface système doivent également adopter le mode sombre. La fenêtre « Exécuter » figure parmi les prochaines à recevoir cette mise à jour. Microsoft prévoit par ailleurs d'étendre ce traitement visuel aux indicateurs de progression, aux vues sous forme de graphiques, ainsi qu’aux messages de validation ou d’alerte. Aucun correctif n’a toutefois été annoncé pour résoudre le comportement observé dans l’Explorateur de fichiers. Gageons à présent que la firme ne tardera pas avant de réagir.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces