La dernière mise à jour mensuelle facultative de l’année s’invite plus tard que prévu et vient arrondir les angles de Windows 11 avant la pause de décembre. Une mise à jour modeste, mais qui vaut tout de même le détour.
Microsoft avait promis une pause pour les mises à jour facultatives de décembre. La préversion de novembre ayant pris un peu de retard, KB5070311 atterrit finalement le 1er du mois sur Windows 11 24H2 et 25H2. Au menu, un mode sombre plus homogène dans l’Explorateur, quelques nouveautés pour Copilot et les PC ARM, ainsi qu’une poignée de correctifs bienvenus.
Un Explorateur enfin cohérent et une interface qui se tient
Si vous l’avez déjà installée, peut-être l’avez-vous remarqué. Ça y est, l’Explorateur, longtemps coincé entre deux ambiances graphiques, commence enfin à parler d’une seule voix. Les fenêtres de copie, de suppression, les messages d’erreur et les écrans intermédiaires qui, jusqu’ici, esquivaient le mode sombre s’y conforment enfin. Une harmonisation attendue depuis un moment, et qui devrait faire plaisir à celles et ceux pour qui l’ordre impeccable n’est pas une option.
Dans le même temps, plusieurs bugs de fond ont aussi été corrigés. Les vignettes vidéo s’affichent de nouveau correctement, la barre d’outils qui surgissait sans raison apparente n’est plus, l’icône associée à la commande Ouvrir pointe à nouveau vers la bonne application, et le blocage ponctuel de l’Explorateur lié à certaines notifications est réglé. On croise encore parfois un flash blanc à l’ouverture de l’Explorateur en mode sombre, bug déjà identifié qui attend encore son correctif.
Dans le même esprit, le menu contextuel, devenu fourre-tout au fil des versions, profite d’un vrai dépoussiérage. Les commandes les plus courantes s’y détachent mieux, les doublons disparaissent et l’ensemble respire enfin.
L’interface générale bénéficie elle aussi de quelques retouches. Les groupes d’applications sur la barre des tâches gagnent en souplesse et l’aperçu ajoute un bouton pour envoyer directement une fenêtre vers Copilot, sans devoir jongler entre l’assistant et l’application. Les widgets deviennent un peu plus prévisibles, avec un tableau de bord défini par défaut et de petits indicateurs qui signalent ce que l’on n’a pas encore consulté. Dans les Paramètres, certains panneaux quittent enfin le vieux Panneau de configuration et la page d’informations système gagne en clarté grâce à une organisation plus cohérente.
Des ajustements utiles pour les Copilot+ PC et l’écosystème ARM
Du côté des PC Copilot+, la mise à jour ne change pas l’interface en profondeur, mais elle rend l’assistant un peu plus utile dans le quotidien. L’agent intégré aux Paramètres remonte davantage de résultats pertinents, met en avant les réglages récemment modifiés et indique plus clairement lorsqu’une option ne peut pas aller plus loin, histoire d’éviter de tourner en rond dans les menus.
Les fonctions d’IA côté image profitent d’un léger élargissement. Windows Studio Effects peut désormais s’appliquer à davantage de caméras, y compris certaines webcams USB ou capteurs supplémentaires sur les portables, ce qui facilite l’utilisation des effets vidéo dans les appels. Une nouvelle page Périphériques mobiles apparaît par ailleurs dans les Paramètres, sous Bluetooth et appareils, pour centraliser l’ajout d’un smartphone et l’accès à ses fichiers ou à son appareil photo depuis l’Explorateur.
Pour les PC Windows sur ARM, KB5070311 joue un rôle plus discret mais important. La mise à jour active une émulation capable de prendre en charge des applications qui s’appuient sur AVX, AVX2 et quelques extensions associées. En pratique, cela ouvre la porte à un plus grand nombre de logiciels x64 sur ces machines et réduit un peu les incompatibilités que l’on pouvait encore rencontrer.
Microsoft glisse enfin quelques correctifs de stabilité et de sécurité, notamment autour de l’authentification LSASS et de la recherche sur les partages réseau SMB, tandis que les Paramètres ne se ferment plus de manière intempestive sur les pages Microphone, Caméra ou Localisation.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces