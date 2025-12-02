Si vous l’avez déjà installée, peut-être l’avez-vous remarqué. Ça y est, l’Explorateur, longtemps coincé entre deux ambiances graphiques, commence enfin à parler d’une seule voix. Les fenêtres de copie, de suppression, les messages d’erreur et les écrans intermédiaires qui, jusqu’ici, esquivaient le mode sombre s’y conforment enfin. Une harmonisation attendue depuis un moment, et qui devrait faire plaisir à celles et ceux pour qui l’ordre impeccable n’est pas une option.

Dans le même temps, plusieurs bugs de fond ont aussi été corrigés. Les vignettes vidéo s’affichent de nouveau correctement, la barre d’outils qui surgissait sans raison apparente n’est plus, l’icône associée à la commande Ouvrir pointe à nouveau vers la bonne application, et le blocage ponctuel de l’Explorateur lié à certaines notifications est réglé. On croise encore parfois un flash blanc à l’ouverture de l’Explorateur en mode sombre, bug déjà identifié qui attend encore son correctif.

Dans le même esprit, le menu contextuel, devenu fourre-tout au fil des versions, profite d’un vrai dépoussiérage. Les commandes les plus courantes s’y détachent mieux, les doublons disparaissent et l’ensemble respire enfin.

L’interface générale bénéficie elle aussi de quelques retouches. Les groupes d’applications sur la barre des tâches gagnent en souplesse et l’aperçu ajoute un bouton pour envoyer directement une fenêtre vers Copilot, sans devoir jongler entre l’assistant et l’application. Les widgets deviennent un peu plus prévisibles, avec un tableau de bord défini par défaut et de petits indicateurs qui signalent ce que l’on n’a pas encore consulté. Dans les Paramètres, certains panneaux quittent enfin le vieux Panneau de configuration et la page d’informations système gagne en clarté grâce à une organisation plus cohérente.