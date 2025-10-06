Les dernières builds de Windows 11 25H2, testées sur le canal Beta, activent un mode sombre complet pour les boîtes de dialogue qui apparaissent lors des transferts de fichiers, des suppressions ou des demandes d’autorisation. Pour rappel, ces fenêtres issues de l’ancienne pile Win32 résistaient jusque-là aux efforts d’harmonisation visuelle de Microsoft et, d’après les premières observations de Windows Latest, leur passage au sombre s’accompagne de couleurs repensées pour les barres de progression. Le bleu devient donc la couleur par défaut en mode sombre, tandis que le vert reste associé au thème clair, le jaune indique la mise en pause d’un transfert et le rouge signale un échec ou une annulation.

Le changement est pour l’instant caché dans la build 26120 du canal Beta, mais il sera intégré à une prochaine mise à jour cumulative qui concernera aussi bien les utilisateurs et utilisatrices de Windows 11 25H2 que ceux de la version 24H2. Ces améliorations ne tiennent pas encore compte de la couleur d’accentuation personnalisée, mais marquent une étape vers un mode sombre enfin cohérent dans tout le système. À noter enfin que les fenêtres « Exécuter » et « Propriétés » n’ont pas encore été adaptées, Microsoft prévoyant toutefois d’étendre la mise à jour à d’autres éléments.