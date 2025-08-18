Le principal reproche adressé au Dark Mode de Windows 11 est sur le point d'être corrigé. Les fameux pop-ups de confirmation, comme la suppression d'un fichier, l'accès à un dossier refusé ou le vidage de la Corbeille, abandonnent leur blanc criard. Ils adoptent un fond gris anthracite et des polices claires, s'harmonisant parfaitement avec le reste de l'Explorateur de fichiers et des applications modernes.

Ce correctif, actuellement en test auprès des membres du programme Insider, est déployé de manière progressive. Cette méthode de roll-out contrôlé permet à Microsoft de recueillir des données sur un parc hétérogène et de s'assurer que cette modification n'entraîne pas de régressions, notamment avec les logiciels tiers qui interagissent avec ces boîtes de dialogue. L'objectif est clair : livrer une expérience stable pour le déploiement public.

Avec cette mise à jour, Microsoft rattrape un retard notable sur ses concurrents. Apple propose un mode sombre unifié depuis macOS Mojave en 2018, tandis que les principaux environnements de bureau Linux offrent une expérience cohérente depuis des années. L'attente fut longue pour les utilisateurs de Windows, mais elle semble toucher à sa fin, alignant enfin le système sur les standards actuels en matière de confort visuel.