Le mode sombre de Windows 11 couvre enfin les boîtes de dialogue vieillissantes qui détonnaient dans l'interface. Fini les éclats de lumière impromptus : après des années d’attente, les fenêtres système respectent désormais l’univers nocturne du bureau.
- Windows 11 corrige enfin l’incohérence du mode sombre : les boîtes de dialogue vieillissantes passent au fond anthracite et police claire.
- Le déploiement est en test via le programme Insider, roll-out progressif pour éviter régressions avec logiciels tiers.
- Certains composants legacy (Registre, CMD, ancien Panneau) restent clairs ; bascule complète espérée pour Windows 11 25H2 cet automne.
Depuis le lancement de Windows 11, une incohérence visuelle persistait, brisant l'immersion des adeptes des thèmes sombres. L'apparition soudaine d'une fenêtre blanche lors d'une simple copie de fichier relevait du détail agaçant, mais symbolisait le chantier inachevé de la modernisation de l'OS. Microsoft siffle enfin la fin de la récréation : les dernières versions de test déploient une interface assombrie de manière quasi-complète.
Une cohérence visuelle enfin respectée
Le principal reproche adressé au Dark Mode de Windows 11 est sur le point d'être corrigé. Les fameux pop-ups de confirmation, comme la suppression d'un fichier, l'accès à un dossier refusé ou le vidage de la Corbeille, abandonnent leur blanc criard. Ils adoptent un fond gris anthracite et des polices claires, s'harmonisant parfaitement avec le reste de l'Explorateur de fichiers et des applications modernes.
Ce correctif, actuellement en test auprès des membres du programme Insider, est déployé de manière progressive. Cette méthode de roll-out contrôlé permet à Microsoft de recueillir des données sur un parc hétérogène et de s'assurer que cette modification n'entraîne pas de régressions, notamment avec les logiciels tiers qui interagissent avec ces boîtes de dialogue. L'objectif est clair : livrer une expérience stable pour le déploiement public.
Avec cette mise à jour, Microsoft rattrape un retard notable sur ses concurrents. Apple propose un mode sombre unifié depuis macOS Mojave en 2018, tandis que les principaux environnements de bureau Linux offrent une expérience cohérente depuis des années. L'attente fut longue pour les utilisateurs de Windows, mais elle semble toucher à sa fin, alignant enfin le système sur les standards actuels en matière de confort visuel.
Un chantier technique complexe mais nécessaire
Moderniser ces éléments n'est pas une mince affaire. Il ne s'agit pas d'un simple filtre inversant les couleurs, mais de l'application du framework WinUI 3 à des composants legacy datant parfois de plusieurs décennies. Ce travail de fond exige de réécrire ou d'adapter du code Win32 ancestral sans compromettre la sacro-sainte rétrocompatibilité qui fait la force de Windows.
Malgré ces avancées, le tableau n'est pas encore parfait. Des zones d'ombre, ou plutôt de lumière, subsistent. L'Éditeur de Registre (Registry Editor), l'invite de commandes (CMD) historique ou certaines fenêtres issues de l'ancien Panneau de configuration n'ont toujours pas basculé. Le chantier se poursuit, mais Microsoft n'a pas communiqué de calendrier précis pour ces éléments récalcitrants.
Tous les regards se tournent désormais vers la prochaine mise à jour majeure, Windows 11 25H2, attendue pour l'automne. Si les tests menés dans les canaux Beta et Canary s'avèrent concluants, l'ensemble des utilisateurs devrait bénéficier de ce mode sombre étendu. Cette version pourrait marquer une étape décisive dans la longue quête d'uniformisation de l'interface de Windows.