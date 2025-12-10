Décembre concentre donc l’attention sur trois vulnérabilités distinctes, chacune touchant un pan différent de l’écosystème Microsoft.

La première, CVE-2025-62221, concerne le pilote Windows Cloud Files Mini Filter Driver, composant essentiel du système chargé de gérer les fichiers synchronisés avec les services cloud comme OneDrive. Le bug repose sur une faille de type use after free, permettant à un attaquant local d’élever ses privilèges jusqu’au niveau SYSTEM, et donc d’obtenir un accès complet au système, ce qui en fait l’un des correctifs les plus importants du mois. Microsoft a d’ailleurs confirmé qu’elle était activement exploitée, mais n’a communiqué aucun détail sur les attaques observées ni sur le profil des menaces impliquées.

La seconde vulnérabilité, CVE-2025-64671, cible GitHub Copilot dans les environnements JetBrains. Le problème résulte d’une injection de commandes possible via des fichiers non fiables ou des serveurs MCP malveillants capables de manipuler les prompts que Copilot interprète. Si l’utilisateur a activé l’exécution automatique de certaines commandes dans son terminal, un attaquant peut ajouter des instructions supplémentaires qui s’exécuteront localement. Cette vulnérabilité a été divulguée publiquement avant le patch, notamment dans les travaux d’Ari Marzuk sur les risques propres aux IDE dopés à l’IA, et s’avère d’autant plus problématique qu’elle touche des environnements où les automatisations, les scripts et les actions initiées par l’IA sont étroitement imbriqués.