Découvrez Windows 12 dans ce concept interactif très ambitieux

Alors que Microsoft fête cette semaine les 40 ans de son système Windows, on se demande déjà à quoi ressemblera Windows 12. Trois développeurs en herbe ont tenté de répondre à cette question au travers d'une démo interactive. Publié sur GitHub, ce projet repose entièrement sur des technologies web standard.
L'histoire débute lorsque Tan Jingyuan, connu sous le pseudonyme tjy-gitnub, découvre une maquette PowerPoint d'un futur Windows 12. Le jeune développeur, alors collégien, décide avec deux camarades — NB-group et User782Tec — de transformer ce concept en une application web fonctionnelle. Le résultat reprend les codes visuels attendus d'un système moderne : menu Démarrer repensé, mode sombre, animations fluides, sans oublier l'assistant IA Copilot.
Une démo web très prometteuse
Évidemment, il ne s'agit pas d'un émulateur classique, ce Windows 12 ne simule aucun véritable système d'exploitation. Les trois collégiens ont bâti leur projet sur 42,4% de JavaScript, 37% de HTML et 20,3% de CSS. Le code permet de gérer des fenêtres multiples, un explorateur de fichiers simulé, des applications intégrées et même des paramètres de personnalisation.
Le projet adopte la licence Eclipse Public License 2.0, ce qui autorise sa réutilisation dans un cadre commercial à condition de mentionner les auteurs originaux. 31 contributeurs ont alors rejoint le développement afin d'enrichir le projet avec de nouvelles fonctionnalités. L'interface peut être testée directement depuis un navigateur. À noter que ce concept n'est pas encore "responsive" et ne s'adapte donc pas sur smartphone.
Mais, le plus intéressant, c'est que la feuille de route du projet révèle des objectifs qui sortent du cadre d'une simple démo web. Les développeurs mentionnent en effet la création d'un système de fichiers complet, un mécanisme d'exécution de fichiers .exe, l'intégration d'un noyau de navigateur et même…. l'adaptation à des ordinateurs quantiques. Bon, on imagine quand même que ces projections relèvent d'une certaine fantaisie, laquelle est d'ailleurs parfois assumée par les créateurs eux-mêmes.
Si de toute évidence le concept n'est pas achevé, on y retrouve en tout cas une interface moderne et particulièrement réactive, avec, n'en déplaise à certains, une barre des tâches toujours centrée... Reste à savoir si ce concept se transformera en véritable OS web avec la création de comptes et de stockage dédié, à l'instar de puter.com.