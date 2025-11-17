Découvrez Windows 12 dans ce concept interactif très ambitieux

Le projet adopte la licence Eclipse Public License 2.0, ce qui autorise sa réutilisation dans un cadre commercial à condition de mentionner les auteurs originaux. 31 contributeurs ont alors rejoint le développement afin d'enrichir le projet avec de nouvelles fonctionnalités. L'interface peut être testée directement depuis un navigateur. À noter que ce concept n'est pas encore "responsive" et ne s'adapte donc pas sur smartphone.​

Mais, le plus intéressant, c'est que la feuille de route du projet révèle des objectifs qui sortent du cadre d'une simple démo web. Les développeurs mentionnent en effet la création d'un système de fichiers complet, un mécanisme d'exécution de fichiers .exe, l'intégration d'un noyau de navigateur et même…. l'adaptation à des ordinateurs quantiques. Bon, on imagine quand même que ces projections relèvent d'une certaine fantaisie, laquelle est d'ailleurs parfois assumée par les créateurs eux-mêmes.​