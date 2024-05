Découvrez Puter.com qui remet au goût du jour l'idée d'un vrai OS web

L'idée d'un système d'exploitation en ligne est encore loin d'être démocratisée. L'offre la plus tangible reste celle de Microsoft, mais à l'heure actuelle Windows as a Service est encore cantonnée aux entreprises souhaitant faciliter l'intégration temporaire de leurs prestataires au sein du réseau interne de la société. Face aux machines virtuelles proposées par de nombreux hébergeurs ou des services de type Shadow, Puter reste bien plus accessible et surtout plus ouvert. Face à un NAS et une interface de type DSM, il promet des performances évolutives alléchantes. Aujourd'hui, la plupart des particuliers doivent encore composer avec les outils en ligne des GAFAM.

Dans un contexte de crise où les ventes de PC sont en berne à cause d'un pouvoir d'achat de plus en plus malmené, le gain de performances n'est peut-être plus dans la machine elle-même mais dans le cloud, et de manière ponctuelle. Et Puter pourrait peut-être changer la donne avec une formule attractive et un écosystème d'applications florissant. Affaire à suivre.