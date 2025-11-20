Les joueurs et joueuses n’ont pas rêvé. Depuis octobre, Windows 11 perturbe les performances de certains jeux, au point de pousser NVIDIA à sortir un correctif en urgence. Oui, NVIDIA. Pas Microsoft.
Depuis l’installation du Patch Tuesday d’octobre, puis de celui de novembre, rien ne va plus dans le monde du gaming. Les performances de certains titres s’effondrent, les FPS chutent sans prévenir, et les retours de joueurs et joueuses mécontents s’accumulent sur Reddit comme sur le hub de commentaires. Tout converge vers un même coupable désigné : Windows 11, dont les versions 24H2 et 25H2 digèrent visiblement mal une évolution récente de sa pile graphique en interaction avec les pilotes. NVIDIA a confirmé l’existence du bug de son côté, en attendant une prise de parole plus formelle du côté de Redmond, déjà occupée à traiter plusieurs dysfonctionnements repérés ailleurs dans le système.
Un problème Windows 11 corrigé par NVIDIA, ou presque
Si vous aviez vous aussi remarqué que vos jeux PC tiraient un peu la langue depuis le début de l’automne, vous serez sans doute soulagé d’apprendre que la cause est désormais identifiée et en voie d’être corrigée. D’après NVIDIA, ces baisses de performances proviendraient d’un ajustement interne de la pile graphique de Windows 11 introduit avec la mise à jour KB5066835, suffisamment subtil pour passer inaperçu mais assez sensible pour perturber l’interaction avec les pilotes GeForce. Une combinaison bancale qui explique les problèmes de fluidité rapportés par de nombreux utilisateurs et utilisatrices depuis près de deux mois.
NVIDIA vient donc de publier une nouvelle mise à jour de son pilote graphique, numérotée 581.94, censée résoudre cette incompatibilité et rétablir des performances normales sur toutes les configurations Windows 11 24H2 et 25H2, les deux éditions reposant sur la même base technique. À noter que cette mise à jour n’est pour l'instant pas distribuée automatiquement via Windows Update et qu’il faudra la télécharger soi-même depuis le site de NVIDIA.
On vous entend râler d’ici, et c’est vrai qu’il serait tentant d’attribuer l’entière responsabilité du couac à Microsoft. Le déclencheur vient bien d’une modification introduite par Windows 11, mais le problème tient surtout à la manière dont les pilotes NVIDIA ont réagi à ce changement. D’autres configurations n’ont d’ailleurs rencontré aucun ralentissement, ce qui montre qu’il y avait aussi une marge d’ajustement côté constructeur. Cela dit, après plusieurs semaines de retours insistants, on aurait apprécié que Redmond communique davantage ou propose une solution de contournement provisoire en attendant que NVIDIA prenne les devants.
Des correctifs à la pelle depuis octobre
Il faut quand même reconnaître que, depuis le déploiement de la mise à jour de sécurité d’octobre, Windows 11 accumule les bugs et Redmond passe plus de temps à éteindre les incendies qu’à avancer sur son calendrier habituel.
Parmi les soucis les plus pénalisant, on pourrait citer celui ayant touché les environnements de développement, aux prises avec un dysfonctionnement dans HTTP.sys, avant que Microsoft ne corrige rapidement le problème côté serveur. Dans un autre registre, l’écran de récupération BitLocker s’est affiché de manière inattendue sur certains PC, réclamant la clé associée au compte Microsoft, parfois introuvable.
On pourrait aussi parler du comportement erratique de WinRE, alors que la souris et le clavier n’étaient plus reconnus, nécessitant le déploiement d’un patch hors calendrier pour rétablir l’usage normal de l’outil de récupération. L’Explorateur a de son côté vu son panneau d’aperçu désactivé pour les fichiers téléchargés, dans le cadre de mesures de sécurité renforcées.
Après cette succession de problèmes et de correctifs, novembre s’est montré un peu plus calme. Quoi qu’il en soit, la période des fêtes approchant, le rythme des mises à jour devrait progressivement ralentir, ce qui permettra à Microsoft comme aux utilisateurs et utilisatrices de souffler un peu. C’est en tout cas ce qu’on espère.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces