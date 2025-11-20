Si vous aviez vous aussi remarqué que vos jeux PC tiraient un peu la langue depuis le début de l’automne, vous serez sans doute soulagé d’apprendre que la cause est désormais identifiée et en voie d’être corrigée. D’après NVIDIA, ces baisses de performances proviendraient d’un ajustement interne de la pile graphique de Windows 11 introduit avec la mise à jour KB5066835, suffisamment subtil pour passer inaperçu mais assez sensible pour perturber l’interaction avec les pilotes GeForce. Une combinaison bancale qui explique les problèmes de fluidité rapportés par de nombreux utilisateurs et utilisatrices depuis près de deux mois.

NVIDIA vient donc de publier une nouvelle mise à jour de son pilote graphique, numérotée 581.94, censée résoudre cette incompatibilité et rétablir des performances normales sur toutes les configurations Windows 11 24H2 et 25H2, les deux éditions reposant sur la même base technique. À noter que cette mise à jour n’est pour l'instant pas distribuée automatiquement via Windows Update et qu’il faudra la télécharger soi-même depuis le site de NVIDIA.

On vous entend râler d’ici, et c’est vrai qu’il serait tentant d’attribuer l’entière responsabilité du couac à Microsoft. Le déclencheur vient bien d’une modification introduite par Windows 11, mais le problème tient surtout à la manière dont les pilotes NVIDIA ont réagi à ce changement. D’autres configurations n’ont d’ailleurs rencontré aucun ralentissement, ce qui montre qu’il y avait aussi une marge d’ajustement côté constructeur. Cela dit, après plusieurs semaines de retours insistants, on aurait apprécié que Redmond communique davantage ou propose une solution de contournement provisoire en attendant que NVIDIA prenne les devants.