Les nouvelles mises à jour cumulatives couvrent l’ensemble des éditions encore prises en charge de Windows 11, de 23H2 (KB5067112) à 24H2/25H2 (KB5068861). Elles embarquent en priorité des correctifs pour une soixantaine de vulnérabilités, dont une faille importante logée dans le noyau du système.

Référencée CVE-2025-62215 (CVSS 7.0) et exploitée dans la nature, elle permettait à un acteur malveillant déjà authentifié d’obtenir des privilèges système via une condition de concurrence (race condition), situation où plusieurs opérations tentent d’utiliser la même ressource au même moment. Exploitée au bon moment, cette faiblesse pouvait amener le système à valider une action avant d’avoir vérifié que son auteur en avait réellement l’autorisation, d’où les risques d’élévation de privilège (et l’intérêt de mettre à jour votre OS sans trop tarder).

En parallèle, Microsoft corrige plusieurs dysfonctionnements repérés ces derniers mois. Sur les consoles de jeu portables, un mauvais passage en mode basse consommation pouvait réduire l’autonomie, tandis que le contrôleur intégré mettait parfois quelques secondes à répondre après une connexion. L’écran d’identification gère aussi mieux le clavier tactile, qui disparaissait un peu vite.

Côté stockage, certains volumes gérés via les espaces de stockage devenaient inaccessibles et la création de clusters Storage Spaces Direct manquait de fiabilité. L’interface profite elle aussi d’ajustements : le Gestionnaire des tâches restait de temps en temps actif après sa fermeture, Voice Access échouait lors de son premier lancement en l’absence de microphone ou de modèle vocal, et un simple clic sur le bureau pouvait ouvrir la vue des tâches sans raison.

Enfin, Microsoft corrige un problème dans HTTP.sys, le module chargé d’analyser le trafic HTTP, qui acceptait jusqu’alors un format de données non conforme, pouvant entraîner des divergences d’interprétation lorsque la machine se trouvait derrière un proxy.