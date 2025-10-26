J’aime écumer les États-Unis, et cet automne j’ai été servi. Un voyage de presse organisé en Arizona par Intel m’a donné l’opportunité de faire ce que je préfère : prolonger mon séjour outre-Atlantique et couvrir du terrain (à mes frais) pour en voir un maximum en dépit d’un temps imparti par essence toujours trop limité. Cette fois, mon voyage coïncidait par bonheur avec la réception d’une des deux nouvelles consoles portables d’ASUS et Microsoft : la ROG Xbox Ally (ou Xbox ROG Ally, car honnêtement personne n’a très bien compris).

C’est donc ainsi, par un chouette hasard du calendrier, mais aussi grâce à un gentil coup de pouce d’ASUS France, que l’appareil a pu se glisser dans mon sac à dos pour côtoyer en ma compagnie pas moins de 6 États et franchir sur place une distance totale avoisinant les 6 000 km tous modes de transports confondus. Voici le récit volontairement bref de cette expérience.