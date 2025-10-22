Et si le meilleur ennemi de Windows sur la ROG Xbox Ally était... Windows lui-même ? Une distribution Linux, Bazzite, vient semer le trouble et promet des performances qui font rougir le système de Microsoft, mais le géant américain n'a pas encore dit son dernier mot.
Sur le papier, le mariage entre la ROG Xbox Ally X et Windows 11 semblait évident. Pourtant, malgré les efforts de Microsoft pour alléger son système, l'union peine à convaincre totalement. Voilà qu'un invité surprise, une distribution Linux nommée Bazzite, s'incruste à la fête avec des promesses de performances insolentes, bousculant l'ordre établi.
Une claque pour Windows ?
Les chiffres, parfois cruels, parlent d'eux-mêmes. En installant Bazzite (une distribution similaire à SteamOS), des testeurs curieux ont vu leurs jeux prendre un sacré coup de fouet. Sur des titres gourmands comme Kingdom Come: Deliverance II ou Hogwarts Legacy, la console gagne une fluidité inattendue, avec des gains d'images par seconde qui grimpent jusqu'à 30%. Le secret ? Bazzite est un système poids plume, débarrassé des innombrables processus qui tournent en fond sur Windows, même lorsque celui-ci se met sur son trente-et-un.
Cette belle performance n'est pas un coup de chance. Bazzite surfe sur la vague du jeu sur Linux, une tendance de fond qui gagne du terrain. Grâce à l'écosystème SteamOS, de plus en plus de joueurs se laissent séduire par l'alternative libre, portée par la couche de compatibilité Proton, qui fait des merveilles pour faire tourner les titres Windows. L'expérience se veut simple, réactive, et conçue dès le départ pour la manette, un peu comme si votre PC se déguisait en console de salon.
Alors, doit-on jeter Windows aux oubliettes ? Pas si vite. Le système de Microsoft garde un atout maître dans sa manche : la compatibilité. Oubliez vos parties endiablées sur les derniers jeux compétitifs en ligne, car leurs logiciels antitriche refusent obstinément de copiner avec Linux. C'est la douche froide pour les amateurs de multijoueur.
Et puis, il y a l'argument massue : le Game Pass. L'abonnement phare de Microsoft, véritable corne d'abondance ludique, reste une forteresse Windows. La patronne de Xbox l'a bien compris en défendant son écosystème. Au final, le choix s'apparente à un dilemme : la performance brute et la légèreté de Bazzite, ou la logithèque quasi infinie et la simplicité d'accès de Windows ? La guerre des systèmes d'exploitation sur consoles portables ne fait que commencer.