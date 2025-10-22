brice_wernet

Non, on est totalement sur le principe du TPM.

Linux est « non trustworthy » par excellence. Les téléphones sont « trustworthy ». Windows, si sous SecureBoot + TPM l’est presque (pour qu’il le soit, il faudrait un vrai système de vérification de non modification intégré - celui existant a un problème: les pilotes téléchargeables par l’utilisateur …)

C’est pour cela que les anticheats sont généralement non compatibles Linux. Car sur un linux, on peut tout simuler - ou modifier un pilote / mettre un proxy entre le pilote et le noyau et recompiler le kernel.

Injecter un proxy sous Windows, c’est plus compliqué qu’en 2000 (où on se faisait facilement plaisir en générant une DLL proxy avec les outils standards - histoire de rendre les mur transparents dans les jeux par exemple )