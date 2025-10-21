L'histoire se base en partie sur les précommandes cependant… et ne précise pas combien d'unités étaient disponibles au moment de la sortie.
La sortie du duo ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X aurait pu être un événement majeur. Marquant l'association d'ASUS et Microsoft sur le marché des consoles portables, elle n'a pas soulevé l'enthousiasme des joueurs même si la patronne de la division Xbox chez Microsoft défend les machines et leur prix.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
L'influence de Microsoft sur l'interface ROG Xbox Ally
Un peu plus d'un an après la sortie de la ROG Ally X, ASUS a renouvelé son offre en matière de consoles portables avec un partenaire de poids cette fois puisque c'est carrément Microsoft qui s'est joint au projet.
Comme nous l'évoquions dans notre test, l'impact de Microsoft se retrouve sur l'aspect logiciel de la console avec un Windows 11 qui reste aux commandes, mais qui profite d'une nouvelle interface sur laquelle l'influence de Steam Big Picture est évidente. Une interface réussie qui se passe du couple clavier/souris et offre une excellente ergonomie pour un usage 100 % manette.
Sarah Bond, présidente de la division Xbox, n'est pas peu fière du résultat, mais à nos confrères de Variety, elle est surtout revenue sur le partenariat avec ASUS alors que de nombreux observateurs s'attendaient plutôt à voir Microsoft sortir sa propre machine portable, mais elle peut le faire depuis déjà plus de vingt ans avec les consoles de salon.
« Nous avons cherché à créer de multiples options pour les utilisateurs. Et cela a vraiment été ASUS. C'est leur matériel » a-t-elle notamment expliqué sans tout à fait revenir sur le pourquoi de ce choix de partenaire. Elle a ajouté que « leur connaissance approfondie du marché, des fonctionnalités et des attentes des utilisateurs permet de déterminer le prix final des appareils ».
Rupture des stocks quasi-immédiate
Une précision importante alors que la question du prix de la ROG Xbox Ally X, mais aussi de la ROG Xbox Ally est dans tous les esprits. Rappelons que les deux machines sont vendues à respectivement 899 et 599 euros.
Ce faisant, la première est près de 130 euros plus chère que le plus musclé des Steam Deck OLED, mais peut toutefois s'enorgueillir de posséder un processeur bien plus costaud, une plus large mémoire vive et une batterie de plus grande capacité. La ROG Xbox Ally est plus à la peine car elle est en concurrence avec le Steam Deck OLED « 512 » et manque clairement d'arguments.
Pour autant, les prix pratiqués ne semblent inquiéter ni ASUS ni Xbox. Sarah Bond en veut d'ailleurs pour preuve « une demande fulgurante pour l'appareil » évitant au passage de parler du cas de la ROG Xbox Ally « tout court ». « Nous avons tout vendu sur le Xbox Store. Les ventes ont été très rapides dans plusieurs autres boutiques à travers le monde » a précisé la présidente.
Pour justifier le placement tarifaire pratiqué par ASUS, Sarah Bond y est allé de son petit commentaire : « Je suis vraiment satisfaite du rapport qualité-prix que nous offrons aux joueurs, compte tenu de l'accueil réservé à la console ». Un rapport qualité-prix qui se calculerait donc en fonction des ventes ?
« Jouer avec qui ont veut, sur n'importe quel appareil »
Par la suite, Sarah Bond ne revient plus vraiment sur la question du prix et se focalise plutôt sur les atouts de machines de Microsoft semble prête à soutenir sans la moindre ambiguité soulignant notamment que le prélancement aura « été la confirmation de ce que nous savons depuis très longtemps : le jeu vidéo doit être comme tout divertissement : on doit pouvoir l'avoir partout avec soi ».
Une façon très intelligente de se désengager cependant du matériel pur puisque Sarah Bond ajoute qu'on « doit pouvoir jouer à tous les jeux qu'on veut, avec qui on veut, sur n'importe quel appareil ». Le cross-platform bien sûr, mais aussi et surtout l'absence de plateforme pour encourager encore un peu plus les joueurs à se tourner vers le cloud… et le Xbox Game Pass, lequel a augmenté il y a peu.
Pour autant, pas question de se passer de consoles Xbox et si le partenariat avec ASUS a pu semer le doute, Sarah Bond a clarifié les choses : « Nous sommes pleinement engagés dans la production future […] Notre matériel nouvelle génération est en développement. Nous avons étudié le prototypage et la conception. Nous avons annoncé un partenariat avec AMD ».
Reste à espérer que la prochaine console de salon de Microsoft – que les rumeurs annoncent comme 25 % plus puissante que la futur PlayStation 6 – ne marque pas une nouvelle hausse des prix.