Un peu plus d'un an après la sortie de la ROG Ally X, ASUS a renouvelé son offre en matière de consoles portables avec un partenaire de poids cette fois puisque c'est carrément Microsoft qui s'est joint au projet.

Comme nous l'évoquions dans notre test, l'impact de Microsoft se retrouve sur l'aspect logiciel de la console avec un Windows 11 qui reste aux commandes, mais qui profite d'une nouvelle interface sur laquelle l'influence de Steam Big Picture est évidente. Une interface réussie qui se passe du couple clavier/souris et offre une excellente ergonomie pour un usage 100 % manette.

Sarah Bond, présidente de la division Xbox, n'est pas peu fière du résultat, mais à nos confrères de Variety, elle est surtout revenue sur le partenariat avec ASUS alors que de nombreux observateurs s'attendaient plutôt à voir Microsoft sortir sa propre machine portable, mais elle peut le faire depuis déjà plus de vingt ans avec les consoles de salon.

« Nous avons cherché à créer de multiples options pour les utilisateurs. Et cela a vraiment été ASUS. C'est leur matériel » a-t-elle notamment expliqué sans tout à fait revenir sur le pourquoi de ce choix de partenaire. Elle a ajouté que « leur connaissance approfondie du marché, des fonctionnalités et des attentes des utilisateurs permet de déterminer le prix final des appareils ».