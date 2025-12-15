Office 365 regroupe plusieurs briques. Vous disposez d’une messagerie et d’un calendrier grâce à Exchange Online / Outlook. Le stockage et le partage de documents passent par OneDrive et SharePoint, et la collaboration interne par Teams. La suite bureautique (Word, Excel, PowerPoint, etc.) reste disponible en ligne et sur poste. Certaines organisations utilisent Windows 365, qui virtualise les postes de travail dans le cloud.

Cette combinaison offre une grande souplesse. Les collaborateurs peuvent se connecter depuis un navigateur, un PC, ou un mobile. Ils peuvent travailler en simultané sur un même fichier, éviter les problèmes de versions, et accéder à leurs documents ou e-mails depuis n’importe où. Dans les structures multisites ou distribuées, cette organisation simplifie la gestion de l’infrastructure.

Microsoft indique que les services respectent des normes de résilience importantes. Les données sont répliquées entre centres de données géographiquement distincts. En cas de défaillance d’un centre, un autre prend le relais. L’architecture prévoit des mécanismes de continuité et de récupération après incident, y compris en cas de panne matérielle, de défaillance logicielle, ou de catastrophe majeure.

Ainsi, Office 365 couvre l’essentiel des besoins informatiques : messagerie, stockage, bureautique, collaboration, et postes virtuels pour certains environnements.