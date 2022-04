Windows 365 : le tour des nouveautés annoncées par Microsoft

Microsoft espère rendre toute utilisation de Windows 365 aussi simple et transparente que possible pour ses utilisateurs. C'est dans cette optique que le démarrage est l'un des points amélioré : avec Windows 365 Boot, vous pourrez vous connecter à votre PC virtualisé directement sur Windows Hello, le tout premier écran de connexion s'affichant au lancement de l'ordinateur. Pour le moment uniquement disponible sur Windows 11, cette fonctionnalité vous évite de passer par un compte local intermédiaire.