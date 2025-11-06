La planète numérique vit actuellement une véritable frénésie autour des centres de données, dopée par l'essor de l'intelligence artificielle (IA). Dans ce contexte, les géants du cloud investissent des sommes astronomiques pour soutenir la demande colossale en puissance de calcul. Par exemple, Microsoft a fait savoir qu'elle y consacrerait 80 milliards de dollars en 2025… Mais aussi solide que soit son infrastructure, elle n'est pas à l'abri de défaillances critiques.