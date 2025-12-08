Le principe est simple et redoutablement attendu. Prism traduit à la volée les instructions x86 vers Arm, et sait désormais prendre en charge les jeux qui vérifient la présence d’AVX et AVX2 avant même d’afficher le menu principal. Autrement dit, ce qui bloquait hier devient aujourd’hui un feu vert, même si la traduction reste une gymnastique technique.

Le déploiement a démarré à l’automne 2025 et apporte d’emblée un gain de compatibilité visible. Des titres qui s’arrêtaient net au lancement passent enfin l’écran d’accueil, signe que les vérifications liées aux extensions vectorielles trouvent désormais une réponse acceptable. Sans fanfare, Windows sur Arm se met à parler la langue que beaucoup de jeux exigent.