Windows Phone et surtout RT : la stratégie de l'échec

Au tournant des années 2010, tout le monde passe à l'architecture ARM qui offre une meilleure autonomie tout en affinant les devices : l'iPhone triomphe, Android décolle, les puces basse conso s'imposent… et Microsoft réalise qu'il a laissé filer le train du smartphone alors qu'il était là au tout début de l'aventure avec Windows CE, ses icônes et son stylet.

Sa réponse ? Windows Phone, lancé en 2010, avec son interface Metro ultra lisible, taillée pour le tactile, ultra optimisée et allégée pour être très réactive. Un bel OS, un vrai parti pris côté design, mais un dramatique manque d'applis face à iOS et Android. Ajoutez à cela une stratégie marketing complètement brouillée avec un lancement de l'OS sous le nom de Windows Phone 7, puis de 8 avant de revenir à Windows 10 Mobile en 2015 sans passer par la case 9, le partenariat puis le rachat de Nokia en 2013... Bref, ce n'est plus du tâtonnement, mais la stratégie de l'échec côté Redmond ! La plaisanterie s'achèvera en 2017 avec un bon goût de gâchis en bouche et des regrets pour un système qui avait toute sa place aux côtés de ceux d'Apple et Google.