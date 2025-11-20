Avant de tirer tout ça au clair, il faut revenir au point de départ. Car si Windows s’appelle Windows, ce n’est pas un hasard, ni une fulgurance de développeur inspiré.

Au début des années 80, Microsoft vit encore au rythme de MS-DOS, un système entièrement piloté au clavier, en mode texte. Comme tout le monde à cette époque, l’éditeur voit arriver les interfaces graphiques inspirées de Xerox et popularisées par Apple, avec leurs icônes et leurs fenêtres que l’on déplace à la souris. Bill Gates comprend vite que cette approche finira par s’imposer sur les PC compatibles IBM.

En interne, le projet de nouvelle interface est lancé sous un nom assez austère, Interface Manager. L’idée tient davantage de la description de fonctionnalité que du futur produit grand public. Le logiciel doit afficher des zones rectangulaires, des fenêtres qui se partagent l’écran et permettent d’exécuter plusieurs programmes sans quitter l’environnement graphique.

C’est alors que Rowland Hanson, marketeur recruté par Microsoft au début des années 80, apporte son grain de sel. Peu impressionné par ce nom froid et technique, il assiste à une présentation du projet et remarque que les équipes utilisent sans cesse le mot windows pour parler des zones de l’écran. Il plaide pour transformer ce terme générique en marque, en misant sur un nom très simple à prononcer, immédiatement compréhensible et qui décrit exactement ce que l’utilisateur voit.

Le choix est validé. En 1983, Microsoft annonce publiquement Windows, présenté comme un environnement graphique abordable pour les PC, là où les systèmes concurrents restent coûteux ou limités. Le logiciel mettra encore deux ans à sortir, mais le nom est fixé. À partir de ce moment, Microsoft vend moins un simple gestionnaire de tâches graphiques qu’une promesse très visuelle, celle d’un bureau couvert de fenêtres où l’on jongle entre ses applications.

Au passage, Windows 1.0 reste techniquement un environnement qui se superpose à MS-DOS plutôt qu’un système d’exploitation autonome. Mais cette nuance importe peu au niveau marketing. Ce qui compte, c’est l’image gravée dans l’esprit des utilisateurs et utilisatrices, celle d’un écran rempli de fenêtres qui s’ouvrent et se referment, et d’un nom qui colle parfaitement à cette promesse.

Ce pari fonctionne si bien que le mot Windows va finir par avaler tout le reste, y compris les différences profondes de technologie entre les versions. C’est là que la valse des noms et des numéros commence à devenir intéressante.