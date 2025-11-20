Qualcomm a organisé à San Diego une journée de présentation technique vouée à ses nouvelles puces Snapdragon X2. Présent sur place, NotebookCheck en a profité pour obtenir un premier aperçu intéressant des performances offertes par Qualcomm sur cette nouvelle génération de SoC ARM, attendue courant 2026.
Lors de son dernier Snapdragon Summit, organisé en septembre, Qualcomm a dévoilé trois nouvelles puces ARM vouées essentiellement (mais pas uniquement) aux PC portables : le Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-96-100), son nouveau mastodonte haut de gamme armé par 18 coeurs CPU, et le Snapdragon X2 Elite « classique » décliné en deux versions (X2E-88-100 et X2E-80-100) équipées respectivement de 18 et 12 coeurs CPU.
Si le Snapdragon X2 Elite Extreme et ses fréquences de 5,0 GHz en pointe (une première pour un processeur ARM) avaient jusqu'à présent monopolisé en bonne partie le feu des projecteurs, une nouvelle présentation technique, à laquelle NotebookCheck a pu assister en Californie, nous permet d'avoir cette fois un aperçu plus approfondi de ce que permettront les puces X2 Elite « classiques ». En clair, les solutions un peu plus abordables de Qualcomm.
Apple inquiété ? A priori pas vraiment
Pour cette nouvelle génération de SoC ARM, Qualcomm revoit en bonne partie sa copie par rapport aux puces Snapdragon X Elite de première génération. La chose se voit en premier lieu sur le plan GPU, mais aussi côté CPU.
Le Snapdragon X2 Elite (88-100) et ses 18 coeurs (dont deux clusters de 6 prime cores Oryon) bénéficient ainsi d'une montée en puissance qui lui permet d'aller chatouiller l'Apple M4 Pro en single-core sur Geekbench ; tandis que le Snapdragon X2 Elite (80-100) reste deux pas derrière la puce Apple M4 dans les mêmes conditions. Dans les deux cas, l'Apple M5 conserve par contre une longueur d'avance, rapporte NotebookCheck. En single-core sur Geekbench, le Snapdragon X2 Elite Extreme (96-100) s'inclinerait d'ailleurs lui aussi face à la nouvelle puce d'Apple que nous testions récemment.
Sur le même outil, mais cette fois en multi-core, les nouvelles puces X2 Elite font forte impression. La 96-100 surclasse ainsi l'Apple M4 Pro, tandis que la 88-100 parvient pratiquement à l'égaler. Cependant, Apple garde une maigre longueur d'avance avec ses puces M4 Max et lancera ses puces M5 Pro / M5 Max dans les prochains mois. Il y a donc fort à parier que le géant de Cupertino ne soit pas inquiété bien longtemps par les nouvelles solutions de Qualcomm.
Lancement attendu courant 2026
À quelques variations près, ces observations en single-core et multi-core s'étendent aux benchmarks que NotebookCheck a pu réaliser sur Cinebench R24. Là aussi Apple reste très fort en calcul sur un seul coeur, mais se trouve égalé voire distancé en multi-core par les nouvelles puces de Qualcomm.
Côté GPU, on sent par contre le média spécialisé plus prudent. Fortes d'une partie graphique Adreno revue en profondeur, les puces Snapdragon X3 Elite / Elite Extreme gagnent indubitablement en puissance sur ce terrain, délivrant de solides performances sur 3DMark ainsi qu'en montage vidéo 4K sur DaVinci Resolve. En jeu, Qualcomm a fait à San Diego démonstration de leurs capacités sur Cyberpunk 2077 et Black Myth Wukong. NotebookCheck évoque sur ces deux titres de bonnes performances en 1080p / medium pour le X2 Elite (88-100).
Affaire à suivre en 2026, avec une première fournée de PC portables X2 Elite attendus en janvier au CES, et dont le lancement interviendra vraisemblablement courant 2026. Qualcomm évoque d'ailleurs une commercialisation sur la première moitié de 2026 sans plus de précision.