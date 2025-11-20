Pour cette nouvelle génération de SoC ARM, Qualcomm revoit en bonne partie sa copie par rapport aux puces Snapdragon X Elite de première génération. La chose se voit en premier lieu sur le plan GPU, mais aussi côté CPU.

Le Snapdragon X2 Elite (88-100) et ses 18 coeurs (dont deux clusters de 6 prime cores Oryon) bénéficient ainsi d'une montée en puissance qui lui permet d'aller chatouiller l'Apple M4 Pro en single-core sur Geekbench ; tandis que le Snapdragon X2 Elite (80-100) reste deux pas derrière la puce Apple M4 dans les mêmes conditions. Dans les deux cas, l'Apple M5 conserve par contre une longueur d'avance, rapporte NotebookCheck. En single-core sur Geekbench, le Snapdragon X2 Elite Extreme (96-100) s'inclinerait d'ailleurs lui aussi face à la nouvelle puce d'Apple que nous testions récemment.

Sur le même outil, mais cette fois en multi-core, les nouvelles puces X2 Elite font forte impression. La 96-100 surclasse ainsi l'Apple M4 Pro, tandis que la 88-100 parvient pratiquement à l'égaler. Cependant, Apple garde une maigre longueur d'avance avec ses puces M4 Max et lancera ses puces M5 Pro / M5 Max dans les prochains mois. Il y a donc fort à parier que le géant de Cupertino ne soit pas inquiété bien longtemps par les nouvelles solutions de Qualcomm.