Un bureau, un menu Démarrer, quelques icônes qui traînent et une mise à jour qui s’invite toujours au mauvais moment. On croit connaître Windows, que le grand public imagine volontiers cantonné à un PC de bureau ou un portable ultraléger, alors que son histoire déborde en réalité largement du cadre habituel.

Dans l’espace, dans les consoles japonaises, sous les néons des casinos, au bord des routes ou au fond d’une cabine de moissonneuse, l’OS s’est faufilé partout. Un patchwork d’usages rocambolesques où l’on croise tour à tour Windows XP, Windows CE ou des déclinaisons Embedded bricolées pour survivre dans des environnements qui n’ont rien d’un open space. Le résultat compose une cartographie à la fois sérieuse et délicieusement décalée, qui montre à quel point l’OS le plus associé à la bureautique a vécu une vie parallèle dont on ne parle presque jamais.