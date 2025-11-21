Au même moment, Microsoft construisait un nouveau complexe sur son campus de Redmond : le Microsoft Production Studios. Raymond Chen explique que le plantage de Windows 98 a conduit à une modification importante du projet. Une salle dédiée a été ajoutée à côté de la pièce de diffusion afin de préparer et tester tout le matériel utilisé lors d’un direct. Les dispositifs étaient vérifiés avant d’être remis aux présentateurs.

Chen décrit le bâtiment comme « très peu impressionnant » de l'extérieur, mais radicalement différent une fois à l'intérieur. Le studio abrite « une grande pièce noire principalement vide avec un mur LED géant en arrière-plan et de nombreuses caméras de télévision, soutenues par ce qui est certainement un équipement électronique audio et vidéo extrêmement coûteux ». Depuis sa mise en service, cette installation permet de tester systématiquement chaque matériel avant son utilisation lors d'enregistrements de vidéos promotionnelles et de présentations.

L'écran bleu de Windows 98 a conduit le géant américain à repenser intégralement la gestion des événements publics au sein de la firme afin de ne plus jamais revivre un tel moment de gêne en public. Un système visiblement efficace puisque cela ne s'est à ce jour plus jamais reproduit.