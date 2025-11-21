En 1998, Bill Gates assiste impuissant à l'apparition d'un écran bleu de la mort lors d'une démonstration publique de Windows 98. Cet incident embarrassant pousse Microsoft à créer un laboratoire secret pour éviter que cette situation ne se reproduise.
L'écran bleu de la mort, aussi souvent appelé Blue Screen of Death (BSoD), représente l'une des images les plus redoutées par les utilisateurs de Windows à travers les âges et les itérations. Cette alerte système signale une défaillance critique susceptible d'entraîner un plantage complet de l'appareil. Si ce message d'erreur fait partie du quotidien des utilisateurs, personne n'imaginait que Microsoft elle-même en ferait les frais lors d'une présentation. En 1998, le cofondateur de l'entreprise vit ce cauchemar en direct sur scène face au public.
Windows 98 : la démonstration stoppée par un BSoD en direct
Bill Gates se trouvait sur scène pour présenter les nouveautés de Windows 98, système appelé à remplacer Windows 95 quelques mois plus tard. Chris Capossela, ancien directeur marketing de Microsoft, effectuait une démonstration de la fonctionnalité plug-and-play pour les ports USB. C'est à ce moment précis que l'écran bleu de la mort apparaît sous les yeux du public. « Voilà pourquoi nous ne distribuons pas encore Windows 98 », lance immédiatement Gates, tentant probablement de désamorcer la situation par l'humour.
L'origine du problème réside vraisemblablement dans un choix de dernière minute de l'équipe technique. Selon l'ingénieur Raymond Chen, les développeurs ont décidé d'utiliser un scanner acheté dans un magasin d'électronique local plutôt que celui testé et validé en laboratoire. L'appareil a alors tenté de puiser davantage d'énergie du port USB qu'il ne pouvait en fournir, provoquant ainsi le Blue Screen of Death.
Pour la petite histoire, le scanner responsable du plantage n'a pas été jeté : il a été monté sur un casque d'infanterie de la Seconde Guerre mondiale et porté par l'un des responsables techniques lors des réunions de crise.
La création d'un studio de test pour éviter toute récidive
Au même moment, Microsoft construisait un nouveau complexe sur son campus de Redmond : le Microsoft Production Studios. Raymond Chen explique que le plantage de Windows 98 a conduit à une modification importante du projet. Une salle dédiée a été ajoutée à côté de la pièce de diffusion afin de préparer et tester tout le matériel utilisé lors d’un direct. Les dispositifs étaient vérifiés avant d’être remis aux présentateurs.
Chen décrit le bâtiment comme « très peu impressionnant » de l'extérieur, mais radicalement différent une fois à l'intérieur. Le studio abrite « une grande pièce noire principalement vide avec un mur LED géant en arrière-plan et de nombreuses caméras de télévision, soutenues par ce qui est certainement un équipement électronique audio et vidéo extrêmement coûteux ». Depuis sa mise en service, cette installation permet de tester systématiquement chaque matériel avant son utilisation lors d'enregistrements de vidéos promotionnelles et de présentations.
L'écran bleu de Windows 98 a conduit le géant américain à repenser intégralement la gestion des événements publics au sein de la firme afin de ne plus jamais revivre un tel moment de gêne en public. Un système visiblement efficace puisque cela ne s'est à ce jour plus jamais reproduit.