Ce nouveau mode, présenté lors de la conférence Ignite, est d'une simplicité désarmante. Lorsqu'un système d'affichage non interactif rencontre un problème, qu'il s'agisse du célèbre écran bleu ou de toute autre fenêtre d'erreur, il ne s'éternisera plus. Après quinze petites secondes, l'écran s'éteindra de lui-même, en toute discrétion, attendant sagement qu'un technicien vienne le ranimer d'un coup de clavier. Une solution pragmatique pour éviter que les défaillances techniques ne deviennent un spectacle gratuit.​

Cette mesure semble être une réponse directe aux récents fiascos, comme la panne massive provoquée par CrowdStrike qui avait transformé aéroports et commerces en une galerie d'art involontaire dédiée à l'écran bleu. Microsoft a visiblement retenu la leçon : un problème technique doit rester dans les coulisses, loin des regards curieux du public.​