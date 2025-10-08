Le constructeur relance sa série publicitaire “The Underdogs” avec un épisode inspiré du plantage mondial de Windows en 2024. Mais le message d’Apple, amusant sur la forme, sonne un peu décalé sur le fond.
La guéguerre Apple - Microsoft reprend de plus belle en 2025. Si l'on pensait que le constructeur avait enterré la hache de guerre et n'allait plus se moquer de son ennemi historique, il n'en est rien. Pour cela, Apple propose un nouvel épisode de sa saga publicitaire The Underdogs, une série déclinée depuis 2020 et qui met en scène une petite équipe de salariés débrouillards vantant les mérites du Mac et de l'écosystème du constructeur. Dans le nouvel épisode, intitulé The Underdogs: BSOD (Blue Screen of Death), l’entreprise se moque ouvertement des plantages de Windows, symbolisés par le fameux écran bleu. Mais est-ce vraiment encore d'actualité en 2025 ?
Apple fait référence au crash Crowdstrike, sans le nommer
Le court-métrage, d’une durée inhabituelle de huit minutes, met en scène l’équipe des « Underdogs » lors d’un salon professionnel fictif, Container Con. Leur objectif : convaincre un acheteur de leur passer une commande géante de sacs éco-responsables. Tout se déroule normalement jusqu’à ce que les PC sous Windows présents sur place s’éteignent un à un, victimes d’un crash généralisé. Le salon vire alors à la panique, avec une ambiance bleutée et des notifications en chaîne : «The world went blue » (« Le monde est devenu bleu »), plaisante la voix off.
Apple glisse de nombreux clins d’œil à son écosystème : une Apple Watch qui sonne, un iPhone localisé via Find My, et un ingénieur qui explique que « macOS ne donne pas d’accès au kernel », en référence à la sécurité renforcée du système. Le message final est limpide : « Macs don’t panic », autrement dit, « les Mac ne plantent pas ».
Derrière cette mise en scène, plutôt drôle au demeurant, Apple fait référence, sans jamais le citer, au crash provoqué par la mise à jour défectueuse du logiciel Falcon de CrowdStrike, qui avait paralysé des millions de machines Windows dans le monde. Même si Microsoft n’était pas directement responsable, la marque à la pomme a trouvé là un prétexte parfait pour relancer sa traditionnelle opposition Mac vs PC, près de 20 ans après les premières publicités éponymes. On en vous en partage une ici, pour piquer votre nostalgie.
Une pique amusante, mais un peu anachronique en 2025
Si la publicité amuse par son ton et sa mise en scène, elle semble aussi légèrement anachronique. Les écrans bleus ne sont plus le cauchemar qu’ils étaient il y a dix ans. Windows 11 est devenu bien plus stable, et Microsoft a depuis revu en profondeur la gestion de la sécurité du système. Le géant de Redmond a notamment introduit une nouvelle API, Windows Endpoint Security Platform, afin d’empêcher les antivirus et logiciels tiers d’accéder directement au noyau du système — une mesure justement destinée à éviter les crashs massifs comme celui de 2024.
Microsoft a aussi ajouté une fonction Quick Machine Recovery, permettant aux utilisateurs de relancer leur PC après un plantage sans perdre leurs données. En bref, si les écrans bleus existent encore, ils sont de moins en moins nombreux qu'avant, en tout cas bien moins que ce qu'Apple essaie de nous faire croire.
Reste que la campagne a atteint son objectif : faire parler d’Apple tout en ravivant la nostalgie des vieilles querelles entre Mac et PC. En choisissant de se moquer d’un problème devenu rare, la marque admet quand même, et sans vraiment le vouloir, que Windows demeure la norme dominante du monde professionnel.