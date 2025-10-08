Le court-métrage, d’une durée inhabituelle de huit minutes, met en scène l’équipe des « Underdogs » lors d’un salon professionnel fictif, Container Con. Leur objectif : convaincre un acheteur de leur passer une commande géante de sacs éco-responsables. Tout se déroule normalement jusqu’à ce que les PC sous Windows présents sur place s’éteignent un à un, victimes d’un crash généralisé. Le salon vire alors à la panique, avec une ambiance bleutée et des notifications en chaîne : «The world went blue » (« Le monde est devenu bleu »), plaisante la voix off.

Apple glisse de nombreux clins d’œil à son écosystème : une Apple Watch qui sonne, un iPhone localisé via Find My, et un ingénieur qui explique que « macOS ne donne pas d’accès au kernel », en référence à la sécurité renforcée du système. Le message final est limpide : « Macs don’t panic », autrement dit, « les Mac ne plantent pas ».

Derrière cette mise en scène, plutôt drôle au demeurant, Apple fait référence, sans jamais le citer, au crash provoqué par la mise à jour défectueuse du logiciel Falcon de CrowdStrike, qui avait paralysé des millions de machines Windows dans le monde. Même si Microsoft n’était pas directement responsable, la marque à la pomme a trouvé là un prétexte parfait pour relancer sa traditionnelle opposition Mac vs PC, près de 20 ans après les premières publicités éponymes. On en vous en partage une ici, pour piquer votre nostalgie.