Cet employé de Microsoft trolle Windows : "si Ballmer était PDG, il m'aurait viré"

TNZ

Tout ce que cela démontre, c’est que l’éco-système Windows ne sert plus qu’à faire de la bureautique (un peu comme les premières machines IBM où la disquette de boot c’était l’application traitement de texte).

Pour les autres activités, les gens se tournent vers des trucs plus souples (Oui, je viens de dire qu’Apple est plus souple que M$). De plus, tu rajoutes le flou géo-politique actuel et tu te retrouves avec des grands comptes en train de préparer un programme « sortie M$ » tout comme il y a eu des programmes « sortie Oracle » et « sortie IBM ».