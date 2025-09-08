L’image raconte sa propre incohérence. La barre supérieure affiche l’heure, le Wi‑Fi et la batterie selon le canon de l’iPad, jusqu’au contrôle de multitâche à trois points que l’on ne retrouve pas sous Windows 11. La Surface, d’ordinaire reconnaissable entre toutes, perd sa signature visuelle. Autre indice criant : la tablette mise en scène n’exhibe ni la béquille intégrée ni le clavier Type Cover, symboles de la gamme Surface Pro. Tout se passe comme si une génération par IA avait confondu références et écosystèmes, puis glissé une interface Apple sur du matériel Microsoft.

La bourde tombe mal. Ces derniers mois, la direction a vanté des économies « rendues possibles par l’IA » dans les processus internes, tout en justifiant des suppressions de postes par une réorientation vers l’IA générative et ses promesses d’efficacité. Le message officiel, très comptable, s’entrechoque ici avec une réalité opérationnelle moins flatteuse. L’ironie est cruelle : l’automatisation censée accélérer la production créative expose l’entreprise à une erreur élémentaire que la relecture d’un spécialiste produit aurait neutralisée en quelques secondes. La cohérence de marque se joue dans ces détails visibles par tous.

La réponse n’est pas de bannir l’IA, mais de l’architecturer. Briefs clairs, bibliothèques d’assets certifiés, validations humaines en « dernier kilomètre » et traçabilité des contenus deviennent des étapes non négociables. La crédibilité d’un produit s’y joue autant que dans une keynote. En filigrane, cette image pose une question de méthode. À l’heure où Copilot infuse les workflows, la chaîne marketing gagne à rester incarnée par des métiers qui connaissent l’objet, son langage et ses codes. Une IA peut accélérer, mais seul un regard expert garantit que l’histoire racontée est la bonne… et qu’elle appartient bien à la bonne marque.