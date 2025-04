Si OpenAI est le leader mondial de l'intelligence artificielle avec ChatGPT, depuis plus de deux ans, c'est d'abord et avant tout grâce à sa collaboration avec le géant Microsoft. Et si la firme fondée par Bill Gates a mis des milliards dans la start-up, elle a aussi pu en profiter pour bénéficier de puissants outils IA. Des outils tellement bons qu'ils ont permis de produire une publicité avec l'IA sans que personne ne s'en rende compte.