Cette année, le printemps a été pour Microsoft l’occasion de lancer deux nouveaux produits Surface plus abordables. Avec son nouveau Surface Laptop 13 et cette Surface Pro 12, l’entreprise cherche notamment à faire du pied aux étudiants qui hésiteraient entre un produit Apple de la gamme Air (MacBook/iPad) ou quelque chose de différent… en l’occurrence quelque chose sous Windows.

Une bonne idée sur le papier, sauf que Microsoft ne s’est pas vraiment illustré ces dernières années par sa capacité à délivrer des produits Surface réellement intéressants sur l’entrée de gamme. Les modèles « Go », dont le manque d’intérêt était tout de même assez criant, nous ont appris que la firme cherche surtout à ménager ses marges… quitte à multiplier les compromis.

Nous allons voir quels sont les compromis, justement, de cette nouvelle Surface Pro 12 pouces, mais avant toute chose voici la fiche technique du modèle que Microsoft France nous a aimablement fait parvenir en prêt :