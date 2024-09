Il y a un peu plus de deux mois, le monde connaissait une panne inédite, qui avait notamment bloqué les aéroports, des médias, et même la Bourse. Une panne mondiale qui avait été causée par une mise à jour défectueuse de la plateforme de cybersécurité CrowdStrike Falcon Sensor. Et une fois la rentrée arrivée, l'entreprise américaine a finalement décidé de s'excuser.