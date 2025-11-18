À y regarder de plus près, l’animation publiée par Microsoft Support ressemble à un vieux visuel Windows 10, probablement pioché dans un dossier un peu trop poussiéreux. On y voit la grille de raccourcis de l’époque, avec la tuile « Night light » qui passe en bleu pour signaler son activation. Le décalage fait évidemment tiquer, puisque cette interface n’existe plus dans Windows 11, qui sépare désormais notifications et réglages rapides dans deux panneaux distincts.

La confusion a décontenancé plus d’un internaute, certains croyant découvrir une interface en cours de déploiement, d’autres persuadés d’avoir manqué une mise à jour importante. Dans les réponses, on se demande même comment installer « cette version-là », puisqu’il n’existe officiellement plus que Windows 11 côté grand public.