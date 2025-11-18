Windows 10 a officiellement baissé le rideau depuis quelques semaines, mais apparemment, même Microsoft a du mal à s’en remettre.
À moins d’avoir souscrit à l’ESU, Windows 10 a définitivement pris sa retraite mi-octobre. Mais à Redmond, les réflexes visuels sont manifestement plus longs à suivre. Fin octobre, le compte d’assistance officiel sur X a partagé une animation montrant comment activer le mode nuit sur un PC Windows. Rien d’inhabituel… à un détail près. Le GIF ne montre absolument pas Windows 11, mais le Centre d’action historique de Windows 10, celui qui a disparu dès l’arrivée du nouveau système. Plusieurs semaines après, l’extrait circule encore, porté par une vague de réactions amusées, parfois déçues.
Un visuel recyclé qui frise l’autosabotage
À y regarder de plus près, l’animation publiée par Microsoft Support ressemble à un vieux visuel Windows 10, probablement pioché dans un dossier un peu trop poussiéreux. On y voit la grille de raccourcis de l’époque, avec la tuile « Night light » qui passe en bleu pour signaler son activation. Le décalage fait évidemment tiquer, puisque cette interface n’existe plus dans Windows 11, qui sépare désormais notifications et réglages rapides dans deux panneaux distincts.
La confusion a décontenancé plus d’un internaute, certains croyant découvrir une interface en cours de déploiement, d’autres persuadés d’avoir manqué une mise à jour importante. Dans les réponses, on se demande même comment installer « cette version-là », puisqu’il n’existe officiellement plus que Windows 11 côté grand public.
Un bot en roue libre pour enfoncer le clou
L’épisode aurait pu s’arrêter à cette petite boulette graphique si l’IA en charge des réponses automatiques n’avait pas décidé d’y ajouter une touche d’absurde. À un utilisateur intrigué par cette UI venue d’ailleurs, le bot répond comme si on lui signalait un PC volé, avant d’envoyer un message privé encore plus décalé où il interprète l’animation Windows comme une interface… d’Apple. Une démonstration assez parfaite d’un outil d’assistance qui peine à comprendre ce qui se joue, même lorsque la confusion vient d’un visuel publié par ses propres équipes.
Au-delà de la blague, l’ensemble compose une scène ubuesque qui résume bien la période actuelle. Windows 10 a déjà rejoint le panthéon des OS cultes partis trop tôt, à moins de payer pour les mises à jour de sécurité prolongées, tandis que Windows 11 poursuit sa progression sur les machines éligibles. Et pourtant, même à Redmond, il semblerait qu’on peine à tirer un trait sur le passé.
