Vous pensiez pouvoir esquiver Windows 11 25H2, ou au moins gagner un peu de temps ? Mauvaise pioche. Microsoft force désormais le passage sur certaines machines éligibles, et vous n’y couperez pas.
Le déploiement de Windows 11 25H2 gagne du terrain et les mises à niveau silencieuses commencent à débarquer sur certains PC. Comme l’a confirmé Microsoft auprès de Windows Latest, les machines encore sous Windows 11 23H2 et éligibles à la mise à niveau entrent maintenant dans une phase de transition automatique vers la dernière version de l’OS, que vous le vouliez ou non.
Une pause possible, mais pas d’échappatoire
En clair, Windows Update devrait télécharger l’update 25H2 sans prévenir sur les éditions Home et Pro non administrées, avant d’en proposer l’installation au moment opportun. Si vous êtes concerné, vous pourrez différer cette étape, mais seulement pour un temps limité. Car une fois la période de grâce écoulée, le prochain redémarrage de votre ordinateur pourrait vous rappeler que Redmond aura toujours le dernier mot.
Pour rappel, Windows 11 23H2 est arrivé au terme de sa prise en charge le 11 novembre dernier, avec un dernier Patch Tuesday destiné à corriger quelque 63 vulnérabilités, dont une faille zero-day déjà exploitée en conditions réelles.
Contrairement à Windows 10, qui bénéficie d’un sursis d’un an grâce au programme ESU, cette édition de Windows 11 n’aura droit à aucune rallonge et ne recevra plus ni patchs de sécurité ni correctifs de bugs. Le système continuera évidemment de fonctionner, mais il tournera désormais sans suivi et deviendra plus vulnérable à mesure que de nouvelles failles seront identifiées.
À noter qu’il est toujours possible de suspendre temporairement les recherches de mise à jour dans les paramètres de Windows Update pour retarder la transition vers 25H2. Le réglage ne tient cependant qu’une semaine et impose de répéter l’opération au terme du délai accordé, ce qui n’est ni pratique ni recommandé d’un point de vue cybersécurité.
Et les PC Windows 10 dans tout ça ?
Le mouvement pourrait laisser penser que Microsoft s’apprête à pousser tout le monde vers Windows 11, mais cette logique ne concerne pas Windows 10. La firme l’a également confirmé à Windows Latest, aucune installation forcée n’est prévue pour les machines restées sur l’ancien système, qu’elles soient ou non inscrites aux mises à jour de sécurité étendues.
Même constat pour les PC Windows 11 considérés comme limites sur le plan matériel, ou qui ont dû passer par des outils comme Rufus ou Flyoobe pour contourner les restrictions imposées par Microsoft. Les éditions 24H2 et 25H2 reposent sur des instructions processeur comme POPCNT et SSE4.2, et aucun utilitaire ne pourra les simuler si le CPU ne sait pas les exécuter.
