En clair, Windows Update devrait télécharger l’update 25H2 sans prévenir sur les éditions Home et Pro non administrées, avant d’en proposer l’installation au moment opportun. Si vous êtes concerné, vous pourrez différer cette étape, mais seulement pour un temps limité. Car une fois la période de grâce écoulée, le prochain redémarrage de votre ordinateur pourrait vous rappeler que Redmond aura toujours le dernier mot.

Pour rappel, Windows 11 23H2 est arrivé au terme de sa prise en charge le 11 novembre dernier, avec un dernier Patch Tuesday destiné à corriger quelque 63 vulnérabilités, dont une faille zero-day déjà exploitée en conditions réelles.

Contrairement à Windows 10, qui bénéficie d’un sursis d’un an grâce au programme ESU, cette édition de Windows 11 n’aura droit à aucune rallonge et ne recevra plus ni patchs de sécurité ni correctifs de bugs. Le système continuera évidemment de fonctionner, mais il tournera désormais sans suivi et deviendra plus vulnérable à mesure que de nouvelles failles seront identifiées.

À noter qu’il est toujours possible de suspendre temporairement les recherches de mise à jour dans les paramètres de Windows Update pour retarder la transition vers 25H2. Le réglage ne tient cependant qu’une semaine et impose de répéter l’opération au terme du délai accordé, ce qui n’est ni pratique ni recommandé d’un point de vue cybersécurité.