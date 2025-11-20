Les performances graphiques de l'iGPU Adreno sont certes en progrès, mais restons sérieux deux minutes. Prétendre rivaliser avec une RTX 50 ou même les dernières puces intégrées d'AMD relève de la méthode Coué. On parle ici de faire tourner des jeux en 1080p avec des concessions, là où la concurrence vise la 4K fluide. Le Snapdragon Control Panel aura beau vous promettre des mises à jour de pilotes mensuelles, il ne transformera pas votre ultrabook en machine de guerre sans une prise en charge de l'architecture ARM par les développeurs eux-mêmes.