Mais la compatibilité n’est pas le seul champ de bataille. L’autre montagne à gravir reste celle des logiciels anti-triche, gardiens inflexibles des jeux en ligne. Si des acteurs comme Epic Games ont commencé à adapter leurs outils, de nombreux titres multijoueurs restent inaccessibles. L'écosystème applicatif, lui, se porte mieux, avec des versions natives pour la plupart des logiciels du quotidien, mais le jeu vidéo reste un bastion difficile à conquérir.

Alors, cette mise à jour est-elle la solution miracle ? Non, mais c’est un pas de géant absolument nécessaire. En brisant ce verrou technique, Microsoft offre enfin aux PC ARM une chance de se faire une place dans le monde du jeu. La balle est maintenant dans le camp des développeurs : sans jeux nativement compilés pour ARM, l’expérience restera celle d’une solution de contournement, certes plus efficace, mais une solution de contournement tout de même. Un premier pas encourageant, qui appelle une suite ambitieuse.