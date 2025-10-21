Le jeu vidéo sur PC ARM, une promesse longtemps contrariée par des murs d’incompatibilité. Avec sa dernière mise à jour, Microsoft semble enfin déverrouiller le potentiel ludique de ces machines, mais est-ce vraiment suffisant pour convaincre ?
Véritable serpent de mer, le jeu vidéo sur les PC portables à processeur ARM ressemblait jusqu’ici à une loterie. Avec la mise à jour d’octobre 2025 pour Windows 11, Microsoft s’attaque enfin au cœur du problème : l’émulation des fameuses instructions AVX et AVX2. Essentielles pour d’innombrables jeux et applications, leur absence laissait de nombreux utilisateurs sur le carreau.
Les instructions AVX arrivent : un indispensable pour le gaming moderne
Jusqu’à présent, lancer un jeu récent sur un PC ARM revenait souvent à se heurter à un message d’erreur frustrant. La cause ? L’absence des instructions AVX, une sorte de langage de calcul intensif que les puces ARM ne comprennent pas nativement. La nouvelle couche d’émulation Prism agit comme un traducteur universel, permettant enfin à ces logiciels de fonctionner. Si la porte s’ouvre pour des titres comme Doom Eternal ou Cyberpunk 2077, il ne faut pas s’attendre à des miracles : cette traduction a un coût en performance.
Mais la compatibilité n’est pas le seul champ de bataille. L’autre montagne à gravir reste celle des logiciels anti-triche, gardiens inflexibles des jeux en ligne. Si des acteurs comme Epic Games ont commencé à adapter leurs outils, de nombreux titres multijoueurs restent inaccessibles. L'écosystème applicatif, lui, se porte mieux, avec des versions natives pour la plupart des logiciels du quotidien, mais le jeu vidéo reste un bastion difficile à conquérir.
Alors, cette mise à jour est-elle la solution miracle ? Non, mais c’est un pas de géant absolument nécessaire. En brisant ce verrou technique, Microsoft offre enfin aux PC ARM une chance de se faire une place dans le monde du jeu. La balle est maintenant dans le camp des développeurs : sans jeux nativement compilés pour ARM, l’expérience restera celle d’une solution de contournement, certes plus efficace, mais une solution de contournement tout de même. Un premier pas encourageant, qui appelle une suite ambitieuse.