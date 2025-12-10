CHP1

Et pour les Pros? Plus-rien à part Copilot et l’intégration à tout va de l’IA dans l’OS ?

C’est dingue cette orientation qu’a pris MS pour son OS.

Windows devient de plus en plus une poubelle ou l’on trouve toutes les technos « pour geek » et ou on sacrifie la productivité, la simplicité et la légèreté au profit d’outils s’éloignant de plus en plus des besoins des pros.

A moins que ce soit une volonté masquée de leur part pour marquer cette orientation?

Ils auraient pu proposer toutes ces « options » au travers d’une version « Gaming » de leur OS (au même titre que les versions Home, Pro, Entreprise, N, LTSC, …) ou installables au travers de modules additionnels (comme ce fut le cas avec les feature packs).

Mais non, il faut engraisser le mammouth et en profiter pour créer des raisons de failles suplémentaires et de MAJ foireuses.