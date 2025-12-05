Si vous souhaitez récupérer Windows 11 25H2 dès aujourd’hui, il vous faudra donc faire un tour dans les Paramètres de l’OS, direction Windows Update, et activer l’option « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles ». Rien de plus à faire, si ce n’est lancer une vérification des mises à jour pour récupérer l’update et redémarrer votre PC à l’heure qui vous arrange.

Le déploiement vaut aussi bien pour les PC encore sous Windows 10 que pour ceux déjà passés à Windows 11, tant que les exigences matérielles imposées par Microsoft sont respectées. La méthode d’installation n’est toutefois pas exactement la même selon la version dont on part. Les ordinateurs déjà sous 24H2 passent à 25H2 via un enablement package (eKB), une petite mise à jour rapide qui active des composants déjà présents dans le système. Celles et ceux qui viennent d’une version plus ancienne doivent en revanche télécharger l’ensemble des fichiers, comme lors d’une mise à niveau classique, ce qui demande un peu plus de temps.

Dans les deux cas, la stabilité ne dépend pas de la méthode employée. Windows 11 25H2 repose sur le même code que 24H2, une version qui a eu plus d’un an pour être testée, corrigée et stabilisée au fil des retours terrain. Que l’on active des éléments dormants déjà sur la machine ou que l’on réinstalle le système complet, le résultat est donc le même, ce qui explique aussi pourquoi Microsoft peut en accélérer le déploiement sans trop de réserves.