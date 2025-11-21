C’est dans une note technique publiée sur son site officiel que Microsoft a détaillé ce qui déchaînait les passions depuis plusieurs semaines. On y apprend que les PC ayant appliqué les mises à jour cumulatives pour Windows 11 24H2 diffusées depuis juillet font effectivement les frais d’un Shell instable au redémarrage suivant l’installation de l’update, problème parfois résolu après un second reboot, parfois non. Un dysfonctionnement encore plus flagrant pour les environnements non-persistants (VDI ou équivalent), réinitialisés à chaque ouverture de session et reproduisant donc systématiquement les conditions d’un premier redémarrage.

Microsoft confirme en avoir identifié la cause et pointe plusieurs paquets XAML mal enregistrés après la mise à jour. Sans entrer dans les détails techniques, c’est ce qui explique les refus d’ouverture du menu Démarrer, les plantages répétés de l’Explorateur, l’absence inexpliquée de barre des tâches, les Paramètres qui se ferment aussitôt lancés et, plus largement, l’instabilité visible de l’interface.

Bref, le Shell est dans les choux, tant sur Windows 11 24H2 que 25H2, les deux éditions partageant la même base de code.