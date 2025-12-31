L'année 2025 a été particulièrement généreuse en innovations Tech. Mais toutes les avancées n'ont pas eu le succès escompté.
2025 a été une année faste sur le plan des avancées technologiques. Elle a aussi apporté son lot de déconvenues et les géants de la Tech n'ont pas été épargnés. On fait le point sur les plus gros flops de cette année mouvementée.
1. L'IA, un danger pour les humains ?
En 2025, les déboires liés à l'IA se sont multipliés : flagornerie, mensonges, implication dans des suicides, explosion des deepfakes, des attaques de phishing et des fausses informations… Google a même proposé un cadre pour limiter les dégâts si la technologie venait à échapper à notre contrôle. Voilà qui est rassurant.
2. L'explosion des cyberattaques
Le nombre de cyberattaques a explosé en 2025 : le ministère de l'Intérieur, La Poste, SFR, Bouygues Télécom, l'Urssaf, France Travail, mais aussi Chrome, Discord, Microsoft 365 et bien d'autres ont été visés. Trouver des solutions robustes pour protéger les données des utilisateurs est, plus que jamais, une priorité absolue.
3. L'échec de Chat Control
Pour lutter contre la pédocriminalité en ligne, le très clivant projet européen Chat Control voulait obliger les messageries, chiffrées ou non, à scanner les messages et médias des utilisateurs. Après d'innombrables débats et levées de boucliers, l'UE a finalement fait marche arrière et modifié son texte, jugé trop intrusif.
4. Le pillage des contenus
L'année 2025 est une année noire pour les éditeurs de presse, auteurs, artistes et ayants droits, qui ont vu leurs contenus pillés par l'IA, sans aucune compensation à la clé. Les procès se sont multipliés, mais leur issue s'est avérée incertaine. Heureusement, quelques accords, avec Google, Microsoft ou encore OpenAI, ont été trouvés.
5. Le lancement raté de GPT-5
GPT-5 devait écraser la concurrence mais ce nouveau modèle a été jugé décevant et OpenAI a dû rétablir en catastrophe le modèle GPT-4o, laissant à Google le champ libre pour faire rayonner Gemini et son excellent générateur d'images Nano Banana…
6. Les navigateurs IA, une fausse bonne idée ?
De nombreux navigateurs IA, tels que Comet ou encore Atlas, ont vu le jour. Hélas, ces outils ont plus de défauts que de qualités : vulnérables, gourmands en données, polluants, ils représentent aussi un véritable recul en matière d'ouverture du Web et d'accessibilité. Des améliorations sont heureusement à prévoir pour 2026.
7. La fin houleuse du support de Windows 10
Le 14 octobre 2025, Windows 10 tire sa révérence et Microsoft laisse sur le banc de touche plus de 400 millions d'ordinateurs dans le monde… Les utilisateurs sont forcés de trouver un nouvel appareil compatible, d'installer Windows 11 (avec un outil défectueux), de payer pour une extension de sécurité ou de trouver une autre solution. Un souvenir impérissable.
8. Le retard d'Apple dans le domaine de l'IA
Alors que les départs s'accumulent, Apple peine à convaincre avec Siri et Apple Intelligence. Privilégiant une approche pragmatique, la société est contrainte d'intégrer ses concurrents dans son écosystème. Dur, dur…
9. Le rachat controversé de TikTok
TikTok a fait l'objet d'un véritable feuilleton médiatique. Brièvement banni aux États-Unis, au nom de la sécurité nationale, le réseau social devait passer sous égide américaine. Après moult offres de reprise et promesses non tenues, un accord a finalement été trouvé. Mais la transaction n'est, à ce jour, toujours pas finalisée.
10. Le désaveu du Windows 11 tout-IA
Microsoft a voulu intégrer Copilot partout et faire de Windows 11 un système agentique. Mais les utilisateurs ont pris en grippe cette nouvelle stratégie et déploré, entre autres, l'absence de fonctions utiles. Mustafa Suleyman les a qualifiés de « cyniques ». Reste à voir si ces doléances seront prises en compte en 2026.
Tout n'est pas toujours rose dans le monde de la Tech et ces échecs sont là pour nous le rappeler. Et vous, quel flop technologique vous a le plus marqué cette année ?