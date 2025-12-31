Le 14 octobre 2025, Windows 10 tire sa révérence et Microsoft laisse sur le banc de touche plus de 400 millions d'ordinateurs dans le monde… Les utilisateurs sont forcés de trouver un nouvel appareil compatible, d'installer Windows 11 (avec un outil défectueux), de payer pour une extension de sécurité ou de trouver une autre solution. Un souvenir impérissable.