Ayant déjà conclu des accords « avec plus de 3 000 publications, plateformes et fournisseurs de contenu dans plus de 50 pays », Google vient aussi de lancer un nouveau programme pilote IA incluant de multiples partenariats commerciaux avec les éditeurs de presse : « nous testons des aperçus d'articles basés sur l'IA sur les pages Google Actualités des publications participantes afin d'offrir aux utilisateurs davantage de contexte avant de cliquer. Nous expérimentons également des présentations audio pour ceux qui préfèrent écouter. Ces fonctionnalités incluront une attribution claire et un lien vers les articles. »