Google souhaite que ses utilisateurs puissent trouver plus facilement la bonne information. La firme ne manque pas d'idées pour atteindre cet objectif.
C'est un fait, on ne consomme plus l'information comme avant et Google en est bien conscient. Cette année, la firme a beaucoup expérimenté, en lançant, par exemple, les résumés « AI Overviews », un nouveau mode IA dans Google Search ou encore l'option « Sources Preferées », qui permet de personnaliser les résultats de recherche avec ses médias favoris. Elle lance cette semaine une salve de nouveautés pour faciliter l'exploration du Web.
Un meilleur contrôle sur les sources et bien plus encore
Nous sommes nombreux à utiliser le moteur de recherche Google et Google Actualités pour trouver des informations au quotidien. Ces outils sont appelés à évoluer pour s'adapter à nos nouveaux modes de consommation et c'est pourquoi la firme de Mountain View a tenu à les perfectionner. Google en a, bien sûr profité, pour intégrer un peu plus d'IA dans ses services.
Dans une récente publication, la firme a dévoilé plusieurs nouveautés. L'option « Sources Préférées », qui était disponible depuis cet été aux États-Unis et en Inde, est désormais accessible dans le monde entier pour tous les utilisateurs anglophones. Les autres langues devront attendre le début de l'année prochaine pour profiter de cette avancée.
Dans le même temps, Google va aussi mettre en avant les liens vers les abonnements payants aux médias dans un carousel dédié. L'option, qui sera déployée dans l'app Gemini dans les prochaines semaines sera disponible, dans un second temps, au sein des AI Overviews et du Mode IA.
Google va aussi intégrer plus de liens dans ses réponses IA et ajouter de courtes descriptions pour justifier leur pertinence. Quant à la fonction expérimentale Web Guide (disponible pour un public limité dans Google Labs), elle est désormais deux fois plus rapide et certains de ses résultats seront intégrés dans l'onglet « Tous » de Google Search.
De nombreux partenariats avec les éditeurs
Ayant déjà conclu des accords « avec plus de 3 000 publications, plateformes et fournisseurs de contenu dans plus de 50 pays », Google vient aussi de lancer un nouveau programme pilote IA incluant de multiples partenariats commerciaux avec les éditeurs de presse : « nous testons des aperçus d'articles basés sur l'IA sur les pages Google Actualités des publications participantes afin d'offrir aux utilisateurs davantage de contexte avant de cliquer. Nous expérimentons également des présentations audio pour ceux qui préfèrent écouter. Ces fonctionnalités incluront une attribution claire et un lien vers les articles. »
- Actualités personnalisées
- Couvre l'actualité mondiale
- Interface rapide et fluide
Dans ce cadre, la firme de Mountain View collabore désormais avec de nombreux médias reconnus, comme Der Spiegel, El País, Folha de S. Paulo, Infobae, Kompas, The Guardian, The Times of India, The Washington Examiner ou The Washington Post. Elle a aussi tissé des partenariats avec les organisations Associated Press, Estadão, Antara et Yonhap pour intégrer à Gemini plus d'informations en temps réel. Une décision qui, on l'espère, permettra d'apaiser les tensions actuelles avec les éditeurs.