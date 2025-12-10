La Commission européenne soupçonne Google d'exploiter sa position dominante de deux manières. Premièrement, en utilisant les contenus des sites web pour générer des réponses synthétiques via ses outils IA, sans compensation appropriée et sans laisser aux éditeurs la possibilité de refuser. Deuxièmement, en se servant des vidéos hébergées sur YouTube pour entraîner ses modèles génératifs, tout en interdisant à ses concurrents d'en faire autant.​

Le problème est simple mais crucial : Google emploie un seul robot d'indexation pour la recherche classique et pour ses systèmes IA. Un éditeur qui refuse l'usage de ses contenus pour l'IA risque donc de perdre son référencement sur Google Search, une menace pour les sites d'information et les magazines spécialisés qui dépendent massivement du trafic du moteur de recherche. Les éditeurs européens parlent d'un choix impossible, entre accepter l'exploitation de leurs contenus ou disparaître des résultats de recherche.​

Clubic avait déjà relayé les plaintes d'éditeurs indépendants européens qui accusaient Google d'exploiter le contenu des sites pour alimenter ses résumés IA dès l'été 2025. Les professionnels du secteur craignent le scénario dit "Google Zero", où le moteur de recherche cesse progressivement d'envoyer du trafic vers les sites tiers, les internautes obtenant leurs réponses directement dans les pages de résultats.​