De même, elle rejette fermement le principe dit d'« opt-out » mis en place par la l'éditeur de ChatGPT, qu'elle juge incompatible avec le droit d'auteur japonais.

Ce système, très en vogue dans la Silicon Valley, revient à intégrer par défaut les contenus disponibles sur Internet dans l'entraînement des IA, sauf si les ayants droit demandent ensuite à être retirés. Car au Pays du Soleil Levant, la loi exige une autorisation explicite avant toute utilisation d'une œuvre protégée, même à des fins de recherche ou d’apprentissage automatique.