C'est une petite phrase assez significative qu'a sorti Tim Cook, dans une interview avec CNBC. Évoquant la question des intelligences artificielles, il a expliqué que son « intention est d'intégrer davantage d'acteurs au fil du temps. »

iOS devrait ainsi bénéficier au fil du temps d'IA tierces, à l'image de ce qui existe déjà pour ChatGPT. L'intégration de Gemini dans l'écosystème serait ainsi, selon certaines informations, déjà en cours, alors que des rumeurs courent sur des alliances à venir avec Claude (Anthropic) et Perplexity.