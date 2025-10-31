Apple a décroché dans la course à l'IA. Au point que Tim Cook annonce qu'iOS va intégrer les grandes IA rivales dans ses systèmes à l'avenir.
L'intelligence artificielle chez Apple, c'est à ce jour surtout l'intégration de ChatGPT dans Siri, qui a eu lieu à partir d'iOS 18.2. Une façon d'offrir tout de suite le meilleur de l'IA à ses clients, alors que la firme de Cupertino était en retard dans le domaine. Mais il semble que ce soit moins un retard à l'allumage qu'une donnée structurelle, comme le laisse penser cette déclaration de Tim Cook.
Les IA développées par la concurrence vont trouver leur place dans l'écosystème Apple
C'est une petite phrase assez significative qu'a sorti Tim Cook, dans une interview avec CNBC. Évoquant la question des intelligences artificielles, il a expliqué que son « intention est d'intégrer davantage d'acteurs au fil du temps. »
iOS devrait ainsi bénéficier au fil du temps d'IA tierces, à l'image de ce qui existe déjà pour ChatGPT. L'intégration de Gemini dans l'écosystème serait ainsi, selon certaines informations, déjà en cours, alors que des rumeurs courent sur des alliances à venir avec Claude (Anthropic) et Perplexity.
Le symptôme d'un retard d'Apple dans la course à l'intelligence artificielle ?
On imagine que le modèle du lien entre Siri et ChatGPT serait dupliqué sur les autres IA. Vous pourrez ainsi poser une question à votre assistant Siri, qui décidera de faire traiter le problème par l'un des chatbots partenaires. Il sera sûrement aussi possible de choisir quelles IA Siri pourra solliciter.
Si l'information va certainement plaire aux clients de la marque, elle montre aussi que les grandes promesses d'Apple avec Apple Intelligence sont encore loin d'être tenues. Transformer iOS en plateforme d'IA apparaît dans cette idée comme un moindre mal, qui permet à Apple de continuer à offrir des services d'intelligence artificielle de pointe malgré le manque d'avancées en interne.