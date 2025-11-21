Il y a du rififi du côté de Microsoft AI, la division au sein du groupe qui travaille dans l'intelligence artificielle. Au point même que son patron, Mustafa Suleyman, s'est fendu d'un message sur X dont on n'a pas l'habitude, dans lequel il attaque tout simplement… le public !

« Bon sang, il y a tellement de cyniques ! » a-t-il ainsi lancé, s'étonnant des exigences de certains par rapport aux résultats actuels de l'IA. « J'ai grandi en jouant à Snake sur un téléphone Nokia ! Le fait que les gens ne soient pas impressionnés par le fait que nous puissions avoir une conversation fluide avec une IA super intelligente capable de générer n'importe quelle image ou vidéo me laisse sans voix » a ensuite cinglé Mustafa Suleyman.