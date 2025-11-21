Microsoft cherche à avancer le plus rapidement possible dans l'intégration de l'IA dans ses solutions. Mais le public a tendance à critiquer, ce qui n'est pas du goût des dirigeants de l'entreprise américaine !
On fait difficilement acteur plus important dans l'IA que Microsoft, à la fois soutien et actionnaire d'OpenAI ainsi qu'entreprise à l'origine de Copilot. La vision du groupe, c'est que l'IA devrait à terme remplacer nos systèmes d'exploitation classiques sur ordinateur. Et l'entreprise pousse beaucoup en ce sens, malgré les critiques de son public. Ce qui a tendance à en énerver certains !
Mustafa Suleyman voit le public comme une bande d'enfants gâtés
Il y a du rififi du côté de Microsoft AI, la division au sein du groupe qui travaille dans l'intelligence artificielle. Au point même que son patron, Mustafa Suleyman, s'est fendu d'un message sur X dont on n'a pas l'habitude, dans lequel il attaque tout simplement… le public !
« Bon sang, il y a tellement de cyniques ! » a-t-il ainsi lancé, s'étonnant des exigences de certains par rapport aux résultats actuels de l'IA. « J'ai grandi en jouant à Snake sur un téléphone Nokia ! Le fait que les gens ne soient pas impressionnés par le fait que nous puissions avoir une conversation fluide avec une IA super intelligente capable de générer n'importe quelle image ou vidéo me laisse sans voix » a ensuite cinglé Mustafa Suleyman.
La nouvelle version pro-IA de Windows 11 au centre de la polémique
Des paroles fortes, qui font en fait écho non pas tant à la technologie en soi, qu'aux critiques qui se multiplient contre Microsoft, et son envie de mettre de l'IA partout dans Windows. La société fondée par Bill Gates souhaite en effet mettre de l'IA dans les applications, la barre de tâche, le navigateur Edge, partout en fait, afin d'en faire à terme un OS agentique.
Malheureusement pour lui, l'écho général est que parler à Copilot sur Windows 11 tient plus de la gageure que de l'avancée. Beaucoup s'interrogent sur l'intérêt d'injecter de l'IA partout, dans ce qui ressemble, selon les mots d'un internaute, à « apporter une solution d'IA à un problème inexistant ». Alors, Microsoft va-t-il continuer sur cette voix, pensant simplement être précurseur, avec des clients qui finalement se rendront compte du bénéfice ? Ou bien écoutera-t-on la vox populi dans les locaux de Redmond ?