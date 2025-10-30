Quelle sera la prochaine étape pour l'intelligence artificielle chez Microsoft ? A priori, pas les conversations coquines.
L'IA peut (quasiment) tout faire et ses usages ont été, sans surprise, rapidement détournés de leurs nobles objectifs : le générateur de vidéos de Grok s'est vu doté d'un « mode Spicy », Meta AI s'est engagé dans des discussion érotiques avec des mineurs, et une femme a même eu une liaison avec un chatbot généré sur ChatGPT. Mais une firme refuse catégoriquement de passer à la casserole : Microsoft.
Microsoft privilégie l'éthique à l'érotisme
La société OpenAI a annoncé il y a peu qu'elle allait autoriser les conversations érotiques sur ChatGPT pour les utilisateurs majeurs et vérifiés, et ce, dès le mois de décembre. Une position qui n'est pas partagée par tout le monde : lors d'un entretien avec le MIT Technology Review, Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, a expliqué que sa société ne prendrai jamais cette voie.
Alors qu'il existe pourtant un marché florissant pour les contenus érotiques, Mustafa Suleyman s'est montré catégorique : « Nous ne construirons jamais de robots sexuels. C'est triste de devoir être aussi clair à ce sujet, mais ce n'est tout simplement pas notre mission en tant qu'entreprise. Ce qui est formidable chez Microsoft, c'est que depuis 50 ans, l'entreprise conçoit des logiciels pour donner aux gens les moyens d'agir, pour placer l'humain au cœur de ses priorités. »
Cette approche éthique devrait permettre à la firme de « prêter attention aux effets secondaires potentiels et aux conséquences à long terme » de l'intelligence artificielle, mais aussi de prévenir les dérives.
Une approche mesurée face à l'innovation à tout prix
Contrairement à OpenAI, Mustafa Suleyman refuse d'expérimenter à tout-va, au risque de mettre l'être humain de côté. Il a d'ailleurs, en août dernier, fait paraître un article controversé où il prédisait l'arrivée d'une IA consciente et affirmait vouloir « créer une IA pour les humains et non pour remplacer les humains. »
Ayant récemment donné un visage à Copilot et introduit la fonctionnalité Real Talk, qui permet à l'IA de contredire l'utilisateur, le PDG de Microsoft AI, privilégie une approche progressive. L'objectif est, avant tout, de créer une IA capable de tisser des relations authentiques avec les êtres humains : « Il ne s'agit pas d'une IA froide et indifférente ; au contraire, elle se veut fluide, lucide et bienveillante. Elle possède indéniablement une certaine intelligence émotionnelle. »
À une époque où l'IA n'en finit plus de provoquer des drames et autres malaises, un tel discours est plutôt rassurant.