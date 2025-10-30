Ayant récemment donné un visage à Copilot et introduit la fonctionnalité Real Talk, qui permet à l'IA de contredire l'utilisateur, le PDG de Microsoft AI, privilégie une approche progressive. L'objectif est, avant tout, de créer une IA capable de tisser des relations authentiques avec les êtres humains : « Il ne s'agit pas d'une IA froide et indifférente ; au contraire, elle se veut fluide, lucide et bienveillante. Elle possède indéniablement une certaine intelligence émotionnelle. »