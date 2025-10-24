On pensait ce projet enterré à jamais, mais il faut croire que l'on avait tort. Clippy, le controversé assistant Office, pourtant abandonné en 2007, ne cesse de faire des émules : MacPaw a mis au point sa propre version IA pour macOS, nommée Eney, et d'autres développeurs nostalgiques ont, eux aussi, tenté de ressusciter ce projet en lançant AI-Snip et même…. Nu-Clippy. Microsoft lui-même refuse de dire adieu à cette idée de mascotte : il vient de lancer une version IA de Clippy, Mico.