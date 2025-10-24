Le mode vocal de Copilot, l'IA de Microsoft, a désormais un visage… ou plutôt une forme : celle d'un blob tout mignon nommé Mico.
On pensait ce projet enterré à jamais, mais il faut croire que l'on avait tort. Clippy, le controversé assistant Office, pourtant abandonné en 2007, ne cesse de faire des émules : MacPaw a mis au point sa propre version IA pour macOS, nommée Eney, et d'autres développeurs nostalgiques ont, eux aussi, tenté de ressusciter ce projet en lançant AI-Snip et même…. Nu-Clippy. Microsoft lui-même refuse de dire adieu à cette idée de mascotte : il vient de lancer une version IA de Clippy, Mico.
Microsoft lance Mico, un Clippy version IA
Intrusif et bien souvent à côté de la plaque, Clippy le trombone virtuel est loin d'avoir laissé un bon souvenir aux utilisateurs d'Office. Convaincu que ses clients apprécieraient malgré tout des interactions plus « humaines » avec ses services, Microsoft n'a rien lâché et a lancé Cortana en 2014. Hélas, là encore, le succès n'a pas été au rendez-vous et la firme a dû renoncer au projet en 2023.
En juillet dernier, Microsoft a présenté un personnage expérimental nommé « Copilot Appearance », dont le but était d'apporter « une nouvelle dimension (aux) conversations vocales Copilot par le biais d’expressions visuelles et d’animations en temps réel. » Il a depuis était rebaptisé Mico (Microsoft + Copilot = Mico) et est sorti de sa phase de test.
Quelles sont les fonctionnalités de Mico ?
Alors, de quoi est capable ce nouvel assistant virtuel ? Bien plus performant que ses prédécesseurs, Mico peut répondre aux questions de l'utilisateur, réagir avec de petites animations, adopter le ton de son interlocuteur et même oser le contredire (avec la fonction optionnelle « Real Talk »). Il peut également changer de couleur si on lui demande ou si on lui clique dessus (prenez garde, si vous abusez des clics, l'adorable petit blob pourrait bien prendre l'apparence d'un fantôme du passé…)
Doté d'une mémoire, Mico peut apprendre à vous connaître et prendre en compte les projets sur lesquels vous travaillez (il est possible de supprimer les informations stockées, si besoin est). Il peut fournir une écoute, vous aider à prendre des décisions ou à brainstormer. Le blob dispose même d'un mode Apprentissage en direct et peut se muer en tuteur pour vous aider à réviser, tableau blanc interactif à l'appui.
Mico sera disponible, dans un premier temps du moins, uniquement aux États-Unis, en activant le mode vocal de Copilot sur ordinateur ou sur une app mobile. Ce troisième essai sera-t-il le bon ? Ce sera aux utilisateurs d'en juger !
