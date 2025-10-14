Y'a-t-il de l'eau dans le gaz entre OpenAI et Microsoft ? La firme de Redmond vient de présenter un nouveau modèle d'images IA développé en interne.
Face au boom de l'intelligence artificielle, Microsoft s'est allié avec OpenAI et a notamment signé en janvier dernier un accord allant jusqu'en 2030. Mais le torchon brûle entre les deux entreprises et Microsoft a, depuis, décidé d'innover en interne. La société vient notamment de lancer un nouveau générateur d'images fait maison.
MAI-Image-1, un générateur d'images photoréalistes
Les générateurs d'images IA ont le vent en poupe et les derniers modèles lancés sur le marché ont rencontré un succès foudroyant. Par exemple, Nano Banana de Google a propulsé Gemini en première place de l'App Store US. De son côté, le générateur inclus dans ChatGPT, qui est notamment capable de reprendre le style iconique du studio Ghibli, a suscité un véritable engouement. Il était temps pour Microsoft d'entrer dans l'arène.
La firme de Redmond a annoncé hier le lancement d'un nouveau modèle d'images IA : « nous annonçons MAI-Image-1, notre premier modèle de génération d'images entièrement développé en interne. » À peine sortie, la technologie s'est classée au neuvième rang du classement Text-to-Image de LMArena. L'objectif de cette avancée est d'ouvrir la voie à « des expériences plus immersives, créatives et dynamiques » au sein des produits Microsoft.
Le modèle MAI-Image-1 se spécialise dans la production de visuels photoréalistes. Actuellement en cours de test sur LMArena, il sera bientôt intégré dans Copilot et Bing Image Creator.
Microsoft s'éloigne progressivement d'OpenAI
MAI-Image-1 est le petit frère des modèles MAI-Voice-1 et MAI-1-preview dévoilés en août dernier. Microsoft s'est, en effet lancé dans la production de modèles IA en interne afin de se distancer d'OpenAI. La société avait notamment mis au point la technologie Phi-4 en février dernier. Rappelons qu'en juin, OpenAI envisageait de porter plainte contre Microsoft et que les deux sociétés étaient au bord de la rupture.
Face à une concurrence grandissante, Microsoft souhaite plus que jamais ne plus dépendre d'OpenAI. La multinationale souhaite avoir plus de contrôle sur ses développements et pouvoir intégrer l'intelligence artificielle de manière plus souple au sein de ses produits et services. Dans son annonce, elle précise notamment avoir « privilégié une sélection rigoureuse des données et une évaluation nuancée axée sur des tâches reflétant fidèlement des cas d'utilisation créatifs concrets, en tenant compte des retours des professionnels des industries créatives. »
Est-ce la fin de l'aventure Microsoft-OpenAI ? L'avenir nous le dira. En attendant, la firme de Redmond assure ses arrières en faisant de l'œil à Anthropic.