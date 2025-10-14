Les générateurs d'images IA ont le vent en poupe et les derniers modèles lancés sur le marché ont rencontré un succès foudroyant. Par exemple, Nano Banana de Google a propulsé Gemini en première place de l'App Store US. De son côté, le générateur inclus dans ChatGPT, qui est notamment capable de reprendre le style iconique du studio Ghibli, a suscité un véritable engouement. Il était temps pour Microsoft d'entrer dans l'arène.