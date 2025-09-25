Désormais, le géant des logiciels se garde la liberté de diversifier ses partenaires, y compris au cœur de son produit phare pour les entreprises. Un signal faisant écho au récent mémorandum d'entente entre les deux sociétés, qui a assoupli les termes de leur partenariat et mis fin à l’exclusivité totale dont bénéficiait OpenAI sur le cloud et les intégrations stratégiques.