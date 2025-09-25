C'est officiel : Microsoft annonce l'arrivée des modèles d'Anthropic dans Microsoft 365 Copilot. Fini l'exclusivité OpenAI !
Ce n'était pas seulement une rumeur. Il y a quelques semaines, la presse spécialisée américaine rapportait que le géant de Redmond souhaitait incorporer Claude à Microsoft 365 Copilot, son assistant IA directement intégré aux applis bureautiques. C'est désormais chose faite : « Nos clients auront désormais la possibilité d'utiliser les modèles Anthropic », révèle-t-il dans un billet de blog.
Options limitées, pour l'instant
Jusqu'alors limité aux modèles d'OpenAI, Copilot s'ouvre donc à la concurrence. Microsoft précise que seuls les clients inscrits à son Frontier Program, un programme bêta optionnel, peuvent tester cette nouveauté pour l'instant : les administrateurs devront activer manuellement l'accès depuis le centre d'administration Microsoft 365, avant que l'option ne soit étendue à un public plus large.
L'intégration de Claude se fait via deux produits phares. Researcher, l'agent de raisonnement avancé de Copilot, peut désormais fonctionner indifféremment avec les modèles d’OpenAI ou avec Claude Opus 4.1, pour s’attaquer à des recherches complexes mêlant données internes et sources externes.
En outre, Copilot Studio, la plateforme destinée à concevoir ses propres agents IA, permet de puiser dans Claude Sonnet 4 ou Opus 4.1. De quoi offrir aux entreprises davantage de choix, de flexibilité et la garantie de toujours accéder au meilleur modèle du moment, sans dépendre uniquement des avancées d'un seul partenaire.
Le partenariat entre Microsoft et OpenAI évolue
Outre les nouvelles possibilités côté expérience utilisateur, cette nouveauté marque un immense tournant dans les relations entre Microsoft et OpenAI, dont le partenariat à hauteur de plusieurs milliards de dollars a façonné le secteur de l'IA générative.
Désormais, le géant des logiciels se garde la liberté de diversifier ses partenaires, y compris au cœur de son produit phare pour les entreprises. Un signal faisant écho au récent mémorandum d'entente entre les deux sociétés, qui a assoupli les termes de leur partenariat et mis fin à l’exclusivité totale dont bénéficiait OpenAI sur le cloud et les intégrations stratégiques.
Concrètement, Microsoft reste une alliée centrale d'OpenAI, tout en s'assurant de ne pas dépendre d'un seul fournisseur de modèles. L'entreprise se tourne ainsi vers un écosystème multi-modèles, plus résilient et compétitif. D'ailleurs, l'intégration des modèles d'Anthropic devrait être plus poussée à l'avenir.