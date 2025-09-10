Microsoft compte-t-elle finalement diversifier ses partenaires en matière d'intelligence artificielle ? En tout cas, l'éditeur amorce une nouvelle stratégie pour ses applications Office 365 et vient de conclure un accord avec Anthropic, éditeur du modèle Claude Sonnet 4.
Microsoft adopte un mode hybride
Les solutions cloud de Microsoft reposaient jusqu’à présent majoritairement sur les modèles GPT d’OpenAI déployés via Azure. Avec l’adoption des LLM d'Anthropic, Microsoft conserve une architecture hybride : chaque utilisateur d’Office 365 pourrait être orienté dynamiquement vers Claude ou GPT en fonction du type de tâche, du contexte métier ou des contraintes réglementaires spécifiques.
Dans cette nouvelle architecture, Microsoft a fait co-exister les différentes API. Cela passe par la compatibilité des formats et le chiffrement bout à bout. De cette manière, les requêtes transitant vers Anthropic via Azure respectent le même standard de sécurité que celles vers OpenAI. Bien sûr, pour Microsoft, ce modèle hybride permet de gagner plus de souplesse, et d'affaiblir sa dépendance à Open AI.
Selon Techcrunch, qui rapporte ce nouveau partenariat, Microsoft apprécierait particulièrement les capacités avancées en matière de génération de contenu visuel de Claude Sonnet 4. Celles-ci seraient notamment utiles pour automatiser la création de présentations PowerPoint ou pour améliorer la rédaction collaborative. Les premiers tests révèlent des différences de “style” dans la structuration des diapositives ainsi que dans la pertinence des suggestions contextuelles avec ChatGPT.
OpenAI n'est plus un allié
Pour Microsoft, cette diversification n'est pas anodine. OpenAI développe ses propres infrastructures matérielles, parfois, en entrant en concurrence avec les services de Microsoft. OpenAI envisagerait, par exemple, une collaboration avec Broadcom pour produire des puces spécifiques d'ici à 2026. L'éditeur de ChatGPT entend ainsi maîtriser toute la chaîne, de l’entraînement des modèles au déploiement opérationnel, en se passant ainsi de l’écosystème Azure.
Et Open AI multiplie les projets qui pourraient faire de l'ombre à Microsoft. À l'instar de Perplexity, l'entreprise prévoit de publier un navigateur Web pouvant potentiellement faire de l'ombre à Edge. Par ailleurs, nous apprenions la semaine dernière que la société avait dans les cartons OpenAI Jobs Platform, un potentiel rival à LinkedIn, filiale de Microsoft depuis 2016.
En tout cas, cette diversité est certainement bienvenue pour les utilisateurs de la suite bureautique office. Reste à savoir si Microsoft intégrera d'autres LLM par la suite.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique