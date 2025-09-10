Les solutions cloud de Microsoft reposaient jusqu’à présent majoritairement sur les modèles GPT d’OpenAI déployés via Azure. Avec l’adoption des LLM d'Anthropic, Microsoft conserve une architecture hybride : chaque utilisateur d’Office 365 pourrait être orienté dynamiquement vers Claude ou GPT en fonction du type de tâche, du contexte métier ou des contraintes réglementaires spécifiques.

Dans cette nouvelle architecture, Microsoft a fait co-exister les différentes API. Cela passe par la compatibilité des formats et le chiffrement bout à bout. De cette manière, les requêtes transitant vers Anthropic via Azure respectent le même standard de sécurité que celles vers OpenAI. Bien sûr, pour Microsoft, ce modèle hybride permet de gagner plus de souplesse, et d'affaiblir sa dépendance à Open AI.

Selon Techcrunch, qui rapporte ce nouveau partenariat, Microsoft apprécierait particulièrement les capacités avancées en matière de génération de contenu visuel de Claude Sonnet 4. Celles-ci seraient notamment utiles pour automatiser la création de présentations PowerPoint ou pour améliorer la rédaction collaborative. Les premiers tests révèlent des différences de “style” dans la structuration des diapositives ainsi que dans la pertinence des suggestions contextuelles avec ChatGPT.