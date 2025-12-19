Avec une date butoir fixée au 22 janvier 2026, le calendrier se veut volontariste. Shou Chew lui-même tempère l'enthousiasme en admettant que « du travail supplémentaire demeure ». Et pour cause, l’accord doit encore recevoir l’onction de plusieurs instances, à commencer par le gouvernement chinois, qui garde un contrôle strict sur ses exportations technologiques.

Ce n’est un secret pour personne, le dossier a déjà connu son lot de faux départs et de reports. L’administration Trump avait accordé un sursis en septembre dernier, validant les prémices de cet accord pour éviter un bannissement total. Cet acte formel de signature est donc une étape cruciale, mais pas la dernière. Comment ce mariage forcé entre impératifs de sécurité américains et intérêts commerciaux chinois fonctionnera-t-il au quotidien ? L'accord est peut-être signé, mais l'histoire de l'aventure américaine de TikTok est loin d'être terminée.