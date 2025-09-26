Après des mois et des mois de négociations et de reports, apercevrait-on enfin le bout du tunnel pour TikTok ? Un décret vient de finaliser certains termes de l'accord.
Est-ce la fin de l'arlésienne ? Après sa brève interdiction en janvier dernier, TikTok était sur la sellette et un rachat était nécessaire pour placer les activités de ce réseau aux États-Unis sous égide américaine. Après quatre reports et d'innombrables discussions, un accord semble avoir été trouvé et validé par Xi Jinping. Alors que Trump vient de signer un décret pour valider certains termes, on se demande à quelle sauce TikTok va être mangé. Penchons-nous dès à présent sur la question.
Un accord historique pour TikTok en passe d'être finalisé
Il aura fallu un temps fou pour trouver un terrain d'entente. Après s'être entretenu avec Xi Jinping la semaine dernière, Donald Trump a annoncé que ce dernier avait validé l'accord entérinant la revente du réseau TikTok. Le président américain a signé hier un décret précisant que la nouvelle filiale américaine de TikTok respecterait les exigences du décret d'interdiction.
De nombreux noms d'investisseurs ont circulé ces derniers mois. Parmi eux, on pouvait notamment citer Microsoft, Amazon, Perplexity AI et même le youtubeur Mr Beast. Michael Dell, PDG de Dell Technologies, et Rupert Murdoch, ancien PDG de Fox Corp (le groupe qui possède, entre autres, le média conservateur Fox News), avaient également été récemment cités par Trump comme investisseurs potentiels.
C'est finalement Oracle, grand favori depuis plusieurs mois, Silver Lake et MGX qui décrochent la timbale : en tant qu'investisseurs principaux, ils détiendront 45 % de l'entreprise détenue par ByteDance. Cette dernière n'aura, quant à elle, que 19,9 % des parts. Le reste appartiendra à d'anciens investisseurs de ByteDance.
Quelles suites sont à prévoir pour TikTok ?
Qu'adviendra-t-il de TikTok et surtout, de son précieux algorithme qui attire toutes les convoitises ? C'est Oracle qui sera chargé de la supervision de la technologie. La société, qui a déjà, par le passé, collaboré avec ByteDance, s'occupera aussi de sécuriser la plateforme. Des inquiétudes demeurent toutefois concernant tout accord qui ne transfèrerait pas aux États-Unis la propriété du fameux algorithme.
Bien sûr, Donald Trump aimerait que la plateforme devienne complètement alignée avec l'idéologie MAGA. Cependant, la Chine étant un acteur incontournable de cet accord, cela semble peu probable et TikTok devrait, a priori, rester équitable. Le Vice-Président Vance a, toutefois, précisé que les nouveaux investisseurs américains de TikTok avaient désormais « le contrôle sur la manière dont l'algorithme propose du contenu aux utilisateurs. »
Il faudra donc surveiller de près ce réseau pour voir comment il évoluera dans un futur proche.