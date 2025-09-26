Est-ce la fin de l'arlésienne ? Après sa brève interdiction en janvier dernier, TikTok était sur la sellette et un rachat était nécessaire pour placer les activités de ce réseau aux États-Unis sous égide américaine. Après quatre reports et d'innombrables discussions, un accord semble avoir été trouvé et validé par Xi Jinping. Alors que Trump vient de signer un décret pour valider certains termes, on se demande à quelle sauce TikTok va être mangé. Penchons-nous dès à présent sur la question.