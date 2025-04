En voilà un beau rebondissement ! Dans un récent article, le New York Times a révélé qu'Amazon avait, lui aussi, des vues sur le réseau social TikTok. Cette acquisition pourrait, on l'imagine, permettre au géant de l'e-commerce de mettre un pied dans le secteur des médias sociaux, de générer de plus amples revenus publicitaires mais aussi de bénéficier d'une vitrine supplémentaire pour vanter les mérites de ses produits.